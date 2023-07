The world on stage: tutto il mondo al Festival della gioventù

Oltre ai grandi eventi centrali, alla Gmg ci saranno altri 480 appuntamenti in 100 luoghi diversi della capitale lusitana con musica, arte, spettacolo e sport. Ecco tutti i video dai luoghi della Gmg

Nel consueto appuntamento settimanale del «Minuto Gmg» Martina Becchetti, una volontaria italiana che sta lavorando con l’organizzazione centrale portoghese da diversi mesi, dalla Collina dell’incontro, uno dei luoghi principali della Gmg di Lisbona, racconta il ricco programma di appuntamenti collaterali del Festival della gioventù, che attende i ragazzi di tutto il mondo a Lisbona dall’1 al 6 agosto.

Un aspetto della Gmg di cui si parla poco ma che rappresenta una dimensione vivace e molto frequentata dai giovani presenti a ogni edizione dell’incontro mondiale. Un cartellone fittissimo nel segno della musica, dello spettacolo, della riflessione, del confronto, dello sport: insomma un vero e proprio caleidoscopio di iniziative che riflettono, ognuna con i propri linguaggi e ognuna secondo la cultura di provenienza di singoli organizzatori, un pezzettino del mondo dei giovani.

I «Minuti Gmg», ormai arrivati alla quindicesima puntata si trovano tutti nel canale Youtube ufficiale della Gmg 2023 e sono realizzati in tutte le lingue, coinvolgendo i diversi volontari impegnati nell’organizzazione. Molti sono stati filmati nei luoghi simbolo della città (e non solo), in molti dei quali si terranno gli eventi della Gmg.

Qui l’elenco delle puntate pubblicate fin qui.

(*) pubblicato su Avvenire