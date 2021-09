Congresso eucaristico internazionale: “L’aspirazione alla pace non è un’utopia ma un processo attivo”

I temi della pace e della riconciliazione al centro del 52° Congresso eucaristico internazionale, nei suoi primi giorni di lavoro e confronto tra rappresentanti e testimoni di Chiese e popoli messi duramente alla prova dai conflitti, nuovi e antichi, epidemia, collassi economici e calamità naturali. Dal Myanmar all’Iraq. Il cardinale Gérald Lacroix, arcivescovo di Québec e primate della Chiesa cattolica in Canada, osserva: “Il tipo di pace offerto dall’Eucaristia non è semplicemente un’assenza di conflitto quanto piuttosto un processo attivo, che lavora per la riconciliazione e la guarigione delle persone, delle famiglie e delle comunità. Ci permette di credere che aspirare alla pace non sia così assurdo come sembra”

Tutt’altro che astratto. All’Auditorium dell’HungExpo di Pest dove è in corso il 52° Congresso eucaristico internazionale, stanno prendendo la parola rappresentanti di Chiese e popoli messi duramente alla prova da conflitti, collassi economici, calamità naturali e dove il mistero dell’Eucarestia e quindi della fede cristiana è fonte di vera pace e riconciliazione. Il cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon, ammette che non è stato facile arrivare a Budapest. Dall’1 febbraio, il suo Paese è caduto rovinosamente sotto un regime militare che ha preso il potere con un colpo di Stato. A lui, lo staff organizzativo del Congresso eucaristico ha affidato una catechesi sulla “pazienza”. Negli ultimi sei mesi – racconta l’arcivescovo – “la nostra gente si è confrontata con sfide a più livelli: conflitti, Covid, collasso dell’economia, disastri climatici. I cattolici hanno sofferto molto; le nostre chiese sono state attaccate. Molti dei nostri sono rifugiati nella nostra stessa terra”. Il Covid-19 con il prolungato lockdown – dice ancora l’arcivescovo – “ha privato le persone del contatto umano”; “ha rubato alle relazioni il sorriso, mettendolo dietro le mascherine”; “ha provocato perdite umane, paura, ferite e sfide anche spirituali”. “La pazienza – ha detto il cardinale – è l’unico modo in cui questo mondo può vivere in pace: la storia mostra che leader impetuosi, impulsivi e impazienti hanno portato il mondo ai disastri. La pazienza ha il potere della pace. Papa Francesco ha detto che il vero potere è nel servizio”. “Il servizio umile, gentile, paziente di Gesù è il faro guida dell’umanità nella storia”.

A dare voce al “dramma dei cristiani in Medio Oriente” che “va avanti da anni”, è stato il card. Louis Raphael Sako, Patriarca di Baghdad dei Caldei. “Le pressioni sono dure e l’emorragia dell’emigrazione continua, in paesi come Iraq, Siria, Libano. Purtroppo, l’Occidente non è consapevole delle difficoltà e dei timori che i cristiani stanno affrontando in vari Paesi”. Risuonano nel cuore di Budapest le notizie sempre più allarmanti che arrivano ogni giorno dalla Regione mediorientale. “Il radicalismo come ideologia politica e religiosa – dice il card. Sako – sta crescendo sempre di più in Medio Oriente e i cristiani ne sono vittime innocenti. Gli estremisti vogliono approfittare della situazione attuale per segnare la fine della presenza cristiana in Medio Oriente”. Ma i cristiani, in questa regione del mondo, “sono la radice del cristianesimo” e la loro presenza è “cruciale”. “Contano sul vostro sostegno”. “Condividono lo stesso sogno con tutti gli iracheni”. È il sogno “di vivere in pace, stabilità, uguaglianza e dignità” e, a parere del Patriarca caldeo, “l’unica soluzione” per raggiungere questo obiettivo “è avere uno Stato civile, laico e forte, e una democrazia reale simile a quella applicata nella maggior parte dei paesi del mondo”, capace di “abbracciare e proteggere tutte le religioni, culture, gruppi e lingue, di gestire equamente la cosa pubblica e non interferire con le scelte religiose dei suoi cittadini”.