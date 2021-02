Libertà e vita, un messaggio coraggioso e necessario

Il tema del Messaggio della Cei per la Giornata per la vita di quest'anno è “Libertà e Vita”: nessuno dei due beni può essere violato senza che l’altro ne risenta. Un messaggio coraggioso e necessario, considerando il contesto culturale per il quale la libertà è autodeterminazione assoluta e arrogante. Il tema della vita nascente è quello che consente di osservare fino a che punto arriva la corruzione della libertà invocata per impedire, con la forza della legge, la nascita di bambini “fuori programma”, oppure per volerli a tutti i costi alimentando lo “scarto globale” di esseri umani. Complice di una simile interpretazione corrotta di libertà è la menzogna che, con un linguaggio edulcorato o con la censura, nasconde la verità dell’altro diminuendone o azzerandone la dignità umana

foto SIR/Marco Calvarese

“C’est la nuit qu’il est beau d’attendre la lumière; il faut forcer l’aurore à naître en y croyant” (È di notte che è meraviglioso attendere la luce. Bisogna forzare l’aurora a nascere, credendoci). Così scriveva il poeta drammaturgo francese, Edmond Rostand. Questo pensiero mi pare si attagli molto bene alle Giornate per la vita che da 43 anni celebriamo in Italia ogni prima domenica di febbraio. Accanto, subito un altro pensiero che si trova in un comunicato dei vescovi (marzo 1979) in collegamento con l’approvazione della legge sull’aborto e che ha segnato la strada delle Giornate per la vita: “Per ritrovare speranza bisogna avere il coraggio di dire la verità: la vita di ogni uomo è sacra”. La notte, la luce e l’aurora, il coraggio, la verità e la vita. Su tutto la speranza. Qual è il nesso? Per comprenderlo bisogna ricordare che la Giornata per la vita è stata voluta dai vescovi italiani per dire che la Chiesa non si sarebbe mai rassegnata ad una legge “intrinsecamente e gravemente immorale” (La comunità cristiana e l’accoglienza della vita umana nascente, 8 dicembre 1978) e per tenere sveglie le coscienze rispetto al possibile prevalere dell’assuefazione e dell’indifferenza di fronte a una moltitudine di bambini cui viene impedito di nascere e di donne che restano segnate da una ferita profonda. Si legge in un comunicato della Cei del 1987: “Con la Giornata per la Vita, si vuole invitare il popolo italiano a diventare più consapevole della gravità di questo fatto, troppo spesso fasciato di un silenzio che non è giusto né umano. Non è una giornata di protesta, ma di appello alla solidarietà con la vita e per la vita. Una giornata a servizio ed a favore della civiltà. È l’occasione per una proposta amica all’opinione pubblica, alle istituzioni, ai medici e agli altri responsabili della salute, ai cittadini, credenti e non credenti”.