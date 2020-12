Nell’emergenza della pandemia l’esempio di don Oreste Benzi: carità e ritorno all’essenziale

Oltre ad essere segno di credibilità per la missione apostolica di tutti noi discepoli, l’esplosione di nuove forme di povertà ci richiama in modo inequivocabile ad una mobilitazione spirituale per la carità. Nell’Avvento in cui ci siamo appena incamminati, viviamo tempi di limitazioni, restrizioni, incertezze nei quali solo i valori della speranza e della condivisione possono allontanare le ombre cupe della disarticolazione sociale e del “tutti contro tutti”. L’esempio di don Oreste Benzi, “infaticabile apostolo della carità” secondo la definizione di Benedetto XVI, ci aiuta a tornare ad accettare come una provvidenziale benedizione quel poco che ci richiama invece all’essenzialità e alla sobrietà

Come dice san Giovanni della Croce: “Alla sera della vita saremo giudicati sull’amore”. Oltre ad essere segno di credibilità per la missione apostolica di tutti noi discepoli, l’esplosione di nuove forme di povertà ci richiama in modo inequivocabile ad una mobilitazione spirituale per la carità. Nell’Avvento in cui ci siamo appena incamminati, viviamo tempi di limitazioni, restrizioni, incertezze nei quali solo i valori della speranza e della condivisione possono allontanare le ombre cupe della disarticolazione sociale e del “tutti contro tutti”. Schiavi, ciechi, afflitti, vittime dell’ingiustizia sociale, scartati, esclusi di ieri come di oggi non sono soltanto i destinatari dell’annuncio, ma anche i veri soggetti della nuova evangelizzazione. L’esempio di don Oreste Benzi, “infaticabile apostolo della carità” secondo la definizione di Benedetto XVI, ci aiuta a tornare ad accettare come una provvidenziale benedizione quel poco che ci richiama invece all’essenzialità e alla sobrietà. Un’esortazione a compiere con gioia le opere di misericordia corporale e spirituale per risvegliare le coscienze assopite e quasi rassegnate davanti al dramma collettivo ed individuale della pandemia. Ciò che eccede non va più considerato possesso, ma deve essere impiegato, devoluto a sostenere le vecchie e nuove povertà.

L’odierna condizione di sospensione e di instabilità provocata dal Covid ci sbalordisce e deve richiamarci alla

urgente necessità di vivere la carità in ogni momento