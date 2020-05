Coronavirus Covid-19: l’attività del Fatebenefratelli. Fr. Etayo: “Stiamo accanto ai malati a rischio della vita”

Il superiore generale dei Fatebenefratelli racconta come l’Ordine ospedaliero sta vivendo la crisi sanitaria: “Dall’inizio dell’emergenza, tutte le nostre strutture si sono adoperate attivamente (e continuano a farlo) per riorganizzare i reparti e aumentare i posti letto a disposizione dei pazienti Covid-19, oltre che per proteggere e tutelare tutti gli altri nostri ospiti dal rischio del contagio”. E sul personale medico e infermieristico precisa: “In una fase storica in cui i nostri dipendenti attendono il rinnovo dei propri contratti nazionali di lavoro da tanti anni, alcune Provincie, particolarmente in Italia, stano predisponendo una serie di proposte mirate a sostenere la fiducia e il reddito delle loro famiglie”. Oltre 40 confratelli positivi e 500 collaboratori

“La pandemia ci ha aperto gli occhi sul mondo della salute che deve vederci attenti ai bisogni di sempre e a quelli nuovi, che ogni crisi sanitaria mette in luce. Vediamo all’opera quanto il nostro fondatore San Giovanni di Dio ci ha trasmesso e le nostre costituzioni ci ricordano ogni giorno: il voto di ospitalità che noi professiamo ci impegna a stare accanto ai malati anche a rischio della vita”. In un momento di pausa dall’attività quotidiana che lo vede costantemente impegnato nel coordinamento del servizio sanitario in Italia e nel mondo fra Jesús Etayo Arrondo, superiore generale dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, fa il punto sulla sollecitudine del Fatebenefratelli per fronteggiare la pandemia da Coronavirus.

Come è cambiata l’attività dell’Ordine nella cura dei malati?

Da sempre e ancor di più in questa emergenza, Fatebenefratelli è in prima linea per sostenere il Sistema Sanitario Nazionale nel rispondere ai bisogni di salute della popolazione italiana e per rispondere ai bisogni di salute nel mondo. Dall’inizio dell’emergenza, tutte le nostre strutture si sono adoperate attivamente (e continuano a farlo) per riorganizzare i reparti e aumentare i posti letto a disposizione dei pazienti Covid-19, oltre che per proteggere e tutelare tutti gli altri nostri ospiti dal rischio del contagio.

Tutto questo senza precondizioni e con totale spirito di solidarietà e ospitalità, pensando prima di tutto ai nostri assistiti.

Non si tratta solo degli ospedali in prima linea (il nostro Sacra Famiglia di Erba e il San Pietro a Roma che hanno assistito un buon numero di pazienti positivi al Covid-19), ma anche delle strutture residenziali e riabilitative (nella sola Lombardia ospitiamo oltre 1.000 pazienti psichiatrici).

Ci sono alcune prassi che sono state adottate?

In Italia e in tutto il mondo, l’Ordine ha reagito a questa situazione sviluppando le capacità organizzative necessarie nella pandemia: la necessità di dotare tutto il nostro personale e i nostri pazienti e ospiti dei necessari Dispositivi di protezione individuale in un contesto di scarsa disponibilità sul mercato degli stessi; l’istituzione di una Unità di crisi in ogni Provincia religiosa e a volte in ogni Centro, che si raduna quasi quotidianamente durante l’emergenza in modalità virtuale, ovvero videoconferenze; l’organizzazione di riunioni in forma telematica è diventata la prassi in uso, al fine di contenere i viaggi ed i contatti tra il nostro personale; l’adozione di procedure di risposta ad emergenze epidemiche che rimarranno un patrimonio di conoscenza delle Provincie.

Abbiamo dovuto riapprendere ad essere un Ordine “mendicante”, sviluppando capacità di fundraising per sostenere l’aggravio di costi che questa emergenza ha portato con sé.

Da anni, inoltre, l’Ordine ha strutturato in ogni centro un Servizio di attenzione spirituale e religiosa per gli ospiti e i collaboratori. In questi mesi di pandemia, questo servizio composto da laici, religiosi e sacerdoti, in sintonia con quanto la Cei ha suggerito, ha cercato di essere accanto ai malati con la presenza costante, là dove possibile, attraverso i sacramenti e un sostegno spirituale e psicologico verso i collaboratori.