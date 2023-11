Tutela dei minori e buone pratiche nelle diocesi: una cultura della cura e della protezione nella Chiesa

Oltre 150 referenti territoriali si sono riuniti a Roma il 17 novembre 2023 per il primo incontro nazionale dei referenti territoriali del Servizio nazionale Cei per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Le testimonianze di Emanuela Vinai, coordinatrice del Servizio nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della Cei, mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna e presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori della Cei, mons. Giuseppe Baturi, vescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, e don Gianluca Marchetti, sottosegretario della Cei.