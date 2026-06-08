Palestina. Kairos II, dalla riflessione all’azione. Pax Christi rilancia l’impegno per una “solidarietà costosa”

Un documento per tradurre in scelte concrete il grido dei cristiani palestinesi: Pax Christi International propone un percorso che unisce ascolto, nonviolenza e responsabilità, chiedendo alle comunità ecclesiali di passare dalla consapevolezza all’impegno per una pace fondata su giustizia e dignità

(Foto SIR)

Non basta comprendere, occorre prendere posizione. Non basta denunciare, serve agire. È il passaggio decisivo indicato dal documento “Kairos II e Pax Christi International: dalla riflessione all’azione concreta”, pubblicato da Pax Christi International, nel maggio scorso, come guida operativa per tradurre in impegno il grido dei cristiani palestinesi.

Il testo, spiega il movimento cattolico internazionale per la pace, si inserisce nel percorso avviato dal movimento Kairos, dal documento sudafricano del 1985 al primo Kairos Palestine del 2009, fino alla nuova dichiarazione del novembre 2025 (Kairos II), intitolata “Un momento di verità: la fede in un tempo di genocidio”. Un’evoluzione che segna il passaggio da una riflessione teologica sulla giustizia a una richiesta sempre più urgente di responsabilità.

Invito alla coerenza. Il documento, nelle intenzioni di Pax Christi international, non intende sostituire Kairos II, ma accompagnarne la ricezione, rendendone operativi i contenuti. Non è soltanto un testo da analizzare, ma un invito a verificare la coerenza tra fede, linguaggio e azione. Al centro vi è la consapevolezza di vivere un “kairos”, un momento decisivo che esige scelte chiare. Di fronte alle sofferenze del popolo palestinese, non è più possibile una posizione neutrale: la fede è chiamata a tradursi in pratica concreta di giustizia.

Quattro direttrici. Il testo segue quattro direttrici. La prima è la lettura della realtà nei Territori palestinesi, senza attenuazioni:

“la realtà sul campo è tirannia e un regime oppressivo di colonialismo di insediamento e apartheid”.

Ogni risposta deve partire dall’esperienza vissuta dei palestinesi, segnata da restrizioni e perdita, ma anche da resistenza e dignità. La verità nasce da prossimità, ascolto e incontro. Per Pax Christi questo significa mettere al centro le testimonianze dirette delle persone e costruire percorsi di ascolto e relazione, verificando sempre la coerenza tra comunicazione e realtà. La seconda direttrice riguarda la dimensione interiore: la fede e la preghiera non come fuga, ma come forza di resistenza.

“Fede, sofferenza e azione sono intrecciate: la dignità alimenta la resistenza, che si esprime nella nonviolenza”,

intesa non solo come strategia ma come scelta etica e stile di vita. La terza è l’appello globale: “oggi più che mai è il momento di una solidarietà costosa” sottolinea Pax Christi che spiega:

“Non bastano gesti occasionali, una vicinanza simbolica o emotiva, ma un impegno duraturo, capace di assumersi responsabilità e conseguenze e disponibilità a esporsi”.

Da qui la proposta di azioni concrete: costruire relazioni stabili, garantire continuità nell’advocacy, verificare la coerenza tra valori e pratiche, sviluppare partnership e rivedere linguaggi e narrazioni istituzionali. Il quarto punto è lo sguardo sul futuro: una speranza non ingenua, ma radicata nella giustizia.

“Le soluzioni durature non si basano sulla logica della forza, ma su giustizia, uguaglianza e autodeterminazione”.

La speranza è una scelta consapevole che rifiuta di lasciare l’ultima parola alla violenza. Per Pax Christi si traduce in impegno concreto: valorizzare le storie di resilienza, rafforzare la solidarietà e promuovere percorsi di accompagnamento a lungo termine.

Compito di Pax Christi. Accompagnare, ascoltare e amplificare, senza sostituirsi ai protagonisti. È questo il ruolo di Pax Christi International nella risposta a Kairos II, secondo la conclusione del documento, che richiama a uno stile fatto di umiltà, pazienza e responsabilità. In questa prospettiva, Kairos II non è solo un documento di denuncia, ma un punto di svolta perché “chiede alle comunità cristiane di trasformare la consapevolezza in azione e l’azione in cambiamento. Un invito esigente che mette alla prova la testimonianza ecclesiale. Una sfida che riguarda la credibilità stessa dell’azione ecclesiale, chiamata a incarnare nei fatti – e non solo nel linguaggio – i valori di verità, pace e dignità umana”. Il passaggio è decisivo: “dalla consapevolezza all’impegno, e dall’impegno alla trasformazione”.