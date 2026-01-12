Influenza: verso un vaccino universale

Restano sfide cruciali: dimostrare una protezione davvero duratura, garantire sicurezza ed efficacia su larga scala e superare gli ostacoli regolatori. Ma il percorso è tracciato

(Foto ANSA/SIR)

Ogni anno l’influenza stagionale torna a colpire milioni di persone in tutto il mondo, causando un carico significativo di malattia, ricoveri e decessi, soprattutto tra anziani e soggetti fragili. La vaccinazione resta lo strumento più efficace di prevenzione, ma i vaccini oggi disponibili presentano un limite strutturale: devono essere aggiornati annualmente e offrono una protezione variabile, che raramente supera il 50–60 per cento. La ragione è legata alla natura stessa del virus influenzale, caratterizzato da una straordinaria capacità di mutare.

Da decenni, perciò, la comunità scientifica insegue un obiettivo ambizioso: sviluppare un vaccino universale contro l’influenza, in grado di garantire una protezione ampia e duratura contro molti ceppi diversi, riducendo o eliminando la necessità di vaccinazioni annuali. Un traguardo che fino a pochi anni fa sembrava lontano, ma che oggi appare più concreto grazie ai progressi della ricerca.

La prima grande area di studio riguarda la scelta del bersaglio immunologico. I vaccini tradizionali inducono anticorpi contro le parti più esterne del virus, che però sono anche le più instabili. Le nuove strategie mirano invece a stimolare il sistema immunitario verso regioni del virus più conservate nel tempo, meno soggette a mutazioni. In questo modo, anche se il virus cambia aspetto, l’organismo potrebbe continuare a riconoscerlo e a difendersi efficacemente.

La seconda linea di ricerca sfrutta i progressi della biologia molecolare e strutturale. Oggi è possibile studiare con grande precisione la forma tridimensionale delle proteine virali e progettare antigeni “su misura”, capaci di indurre una risposta immunitaria più ampia e robusta. Non si tratta più solo di riprodurre il virus, ma di ingegnerizzare componenti vaccinali ottimizzati per stimolare le difese dell’organismo.

Un terzo filone si concentra sui vaccini “multi-target”. Invece di puntare su un singolo bersaglio, questi approcci combinano più componenti del virus, incluse proteine interne che mutano più lentamente. Colpire il virus su più fronti aumenta le probabilità di ottenere una protezione trasversale e riduce il rischio che una singola mutazione comprometta l’efficacia del vaccino.

La quarta area, sempre più centrale, è quella dei modelli computazionali e dell’intelligenza artificiale. Grazie all’analisi di enormi quantità di dati, questi strumenti permettono di prevedere l’evoluzione del virus, simulare la risposta immunitaria e selezionare i candidati vaccinali più promettenti. L’uso dell’IA consente di accelerare la ricerca e di ridurre i tempi necessari per passare dalla teoria alla sperimentazione.

La convergenza di queste quattro direttrici, insieme a nuove piattaforme come i vaccini a mRNA e le nanoparticelle, rende oggi l’idea di un vaccino universale contro l’influenza più plausibile che in passato. Restano sfide cruciali: dimostrare una protezione davvero duratura, garantire sicurezza ed efficacia su larga scala e superare gli ostacoli regolatori. Ma il percorso è tracciato. Se questo obiettivo sarà raggiunto, potrebbe rappresentare una svolta storica nella prevenzione dell’influenza e nella preparazione alle future minacce pandemiche.