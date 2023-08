Vicariato apostolico di Anatolia. Padre Ilgit: “La speranza di poter essere un ponte di fraternità”

Padre Antuan Ilgit è stato nominato ieri da Papa Francesco vescovo ausiliare del Vicariato apostolico di Anatolia (Turchia). Nato a Hersbruck (Germania), il 22 giugno 1972, da genitori turchi, è cresciuto in Turchia, a Mersin di Cilicia, a pochi chilometri da Tarso. È il primo e unico gesuita di nazionalità turca. E per la prima volta nella sua storia recente, la Turchia potrà contare su un vescovo originario di questa terra

“Essere d’aiuto per l’intera Chiesa di Turchia, unendomi a chi già da anni serve quella Chiesa con silenzioso impegno e in umiltà, per promuovere insieme la pace, consolare gli afflitti, soprattutto i terremotati, dare speranza ai giovani e servire nella carità i rifugiati”. Sono le prime parole pronunciate da padre Antuan Ilgit che ieri, lunedì 28 agosto, Papa Francesco ha nominato vescovo ausiliare del Vicariato apostolico di Anatolia (Turchia). Nato a Hersbruck (Germania), il 22 giugno 1972, da genitori turchi, è cresciuto in Turchia, a Mersin di Cilicia, a pochi chilometri da Tarso. È il primo e unico gesuita di nazionalità turca. E per la prima volta nella sua storia recente, la Turchia potrà contare su un vescovo originario di questa terra.

“Stavo facendo i miei Esercizi spirituali a Malta”, racconta, “quando qualcuno mi ha contattato per dirmi: ‘Il Santo Padre ti ha nominato vescovo ausiliare per il Vicariato dell’Anatolia. Lo accetti?’”. “Sono grato al Signore per questa nomina sebbene mi senta totalmente indegno”, dice oggi al Sir. “Sono grato anche al Santo Padre che con questa nomina non ha solo espresso la sua fiducia in me ma soprattutto nella Chiesa di Turchia e nei suoi giovani che ha appena incontrato a Lisbona”. Il riferimento è all’incontro che Papa Francesco ha avuto a Lisbona con i giovani turchi presenti alla Gmg. “Aveva detto loro: ‘Ora dovete ricostruire le vostre vite. Siete giovani e forti, siate coraggiosi!’”, ricorda padre Ilgit e quest’attenzione del Santo Padre verso i giovani “mi responsabilizza ancora di più” anche perché – spiega il sacerdote – “sono soprattutto i giovani le pietre vive con cui ricostruire ciò che il terremoto ha distrutto”.