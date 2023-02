Il Giappone si mobilita per inviare aiuti ai terremotati di Siria e Turchia

“Condividiamo la sofferenza e supereremo le difficoltà insieme. Forniremo il massimo supporto alle persone nelle aree colpite” così il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi aveva espresso in una conferenza stampa del 10 febbraio la solidarietà e l’impegno del Giappone verso il popolo turco e siriano annunciando pochi giorni dopo, il 16 febbraio, lo stanziamento di 3613 miliardi di yen (circa 27 milioni di dollari) in "assistenza umanitaria d’emergenza". Governo, enti ed associazioni nipponiche da subito mobilitati: hanno inviato nelle aree devastate aiuti e squadre di soccorso alla prima delle quali, partita già il 6 febbraio, se ne sono aggiunte nei giorni successivi altre composte da team dei Vigili del fuoco del dipartimento di Polizia e della Guardia costiera.

Tokyo – “Condividiamo la sofferenza e supereremo le difficoltà insieme. Forniremo il massimo supporto alle persone nelle aree colpite” così il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi aveva espresso in una conferenza stampa del 10 febbraio la solidarietà e l’impegno del Giappone verso il popolo turco e siriano annunciando pochi giorni dopo, il 16 febbraio, lo stanziamento di 3613 miliardi di yen (circa 27 milioni di dollari) in “assistenza umanitaria d’emergenza” che sarà fornita a Turchia e Siria attraverso il Programma alimentare mondiale (Pam), Ong ed altre organizzazioni del Sol Levante ed i cui dettagli sono in via di definizione. Governo, enti ed associazioni nipponiche da subito mobilitati: hanno inviato nelle aree devastate aiuti e squadre di soccorso alla prima delle quali, partita già il 6 febbraio, se ne sono aggiunte nei giorni successivi altre composte da team dei Vigili del fuoco del dipartimento di Polizia e della Guardia costiera.

Makoto Hayasaka, comandante dei Vigili del fuoco, ha raccontato la sua esperienza alla stampa: “Abbiamo percorso più di 300 km via terra in Turchia e durante il tragitto c’erano molti edifici crollati e ci siamo resi conto subito della portata del terremoto e dell’entità dei danni. Nelle aree colpite, la temperatura dopo il tramonto scendeva a meno cinque gradi, rendendo ancora più difficile la situazione per i superstiti”. Ha quindi aggiunto: “Trovandoci di fronte ad un disastro su larga scala, siamo stati costretti a spostarci frequentemente da una zona all’altra, ma quando lasciavamo un posto, i sopravvissuti mettendosi le mani sul petto ci dicevano ‘Grazie Giappone’, cosa che ci ha commosso profondamente”.