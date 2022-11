Giappone. La Chiesa si schiera contro la pena di morte: “Crediamo nella possibilità della conversione. Per quanto difficile, non è mai impossibile”

Dei 38 Paesi Ocse solo Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone conservano ancora nel loro sistema penale la pena di morte. Il codice penale nipponico prevede che la pena capitale venga inflitta per impiccagione e l’ultima ha avuto luogo a Tokyo la mattina del 26 luglio 2022. Il numero totale di giustiziati tra il 2020 e il 26 luglio 2022 è stato di 98. Attualmente, i detenuti nel braccio della morte dei 7 Istituti speciali di detenzione sparsi su tutto il territorio giapponese sono 107

(Foto: ANSA/SIR)

Tokyo – Dei 38 Paesi Ocse solo Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone conservano ancora nel loro sistema penale la pena di morte, ma, dei tre, soltanto il Paese del Sol Levante dà luogo ancora oggi ad esecuzioni. L’amministrazione Biden infatti ha deciso la moratoria negli Stati federali dove è, comunque, ancora vigente, mentre la Corea del Sud dal 1997 non effettua più esecuzioni.

Il codice penale nipponico prevede che la pena capitale venga inflitta per impiccagione e l’ultima ha avuto luogo a Tokyo la mattina del 26 luglio 2022. A salire sul patibolo il trentanovenne Tomohiro Kato che, a 25 anni, nel 2008, si macchiò di quello che è considerato uno dei più gravi pluriomicidi compiuti in Giappone in questi ultimi anni, uccidendo sette persone e ferendone altre 10 ad Akihabara, quartiere della Capitale nipponica, noto per lo shopping degli appassionati di prodotti elettronici.

La sentenza di condanna alla pena di morte emessa nel 2011,confermata in appello nel 2012, divenne definitiva con la decisione della Corte Suprema nel 2015 per essere quindi eseguita 7 anni dopo, appunto il 26 luglio 2022, a 14 anni dal crimine. Un lasso di tempo piuttosto lungo se si considera che la legge penale nipponica stabilisce un periodo massimo di sei mesi tra sentenza definitiva ed esecuzione ma che il potere discrezionale dei ministri della Giustizia a cui compete l’emanazione dell’ordine di esecuzione ha dilatato fino ad una media di 8/10 anni. Il numero totale di giustiziati tra il 2020 e il 26 luglio 2022 è stato di 98 e l’esecuzione del giovane Tomohiro Kato è stata la seconda durante il Governo Kishida.