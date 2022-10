Un Brasile diviso sceglie tra Lula e Bolsonaro. La fame tema “dimenticato” dalla campagna elettorale

Domani sarà il giorno più lungo del Brasile, da molti anni a questa parte, con l’ultima tappa dello scontro frontale tra l’ex presidente Luis Inácio Lula da Silva, sostenuto da una variegata coalizione di progressisti e moderati, e l’ultradestra del presidente uscente Jair Bolsonaro. A preoccupare è soprattutto il clima di divisione che si respira nel Paese, a tutti i livelli, con pesanti incognite su quello che potrebbe succedere dopo lo scrutinio. L’appello del presidente dei vescovi: “Mettiamo fine ai sentimenti che stanno contaminando il processo elettorale, dividendo le famiglie e rompendo le amicizie”

(Foto: ANSA/SIR)

“Mettiamo fine ai sentimenti che stanno contaminando il processo elettorale, dividendo le famiglie e rompendo le amicizie”. L’appello di dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcivescovo di Belo Horizonte e presidente della Conferenza nazionale dei vescovi dei Brasile arriva alla vigilia del ballottaggio delle presidenziali brasiliane (e dei ballottaggi per i governatori in diversi Stati della Federazione). Domenica 30 ottobre sarà il giorno più lungo del Brasile, da molti anni a questa parte, con l’ultima tappa dello scontro frontale tra l’ex presidente Luis Inácio Lula da Silva, sostenuto da una variegata coalizione di progressisti e moderati, e l’ultradestra del presidente uscente Jair Bolsonaro. Lula, lo scorso 2 ottobre, ha raggiunto il 48 per cento, circa cinque punti percentuali e sei milioni di voti in più rispetto al rivale. Ma i sondaggi, in occasione del primo turno, si sono rivelati errati, perché sottostimavano Bolsonaro. Perciò, pochi si fidano di ciò che dicono le inchieste, in Brasile consentite fino all’ultimo giorno, che mediamente danno a Lula un vantaggio che oscilla fra i tre e gli otto punti.

Giorni di “odio, intolleranza e violenza”. Ma a preoccupare è soprattutto il clima di divisione che si respira nel Paese, a tutti i livelli, con pesanti incognite su quello che potrebbe succedere dopo lo scrutinio. Papa Francesco, mercoledì scorso, dopo l’udienza generale, ha usato tre parole forti: odio, intolleranza e violenza. E ha pregato la Vergine di Aparecida di liberare il popolo brasiliano da questi tre atteggiamenti. Parole riprese dal presidente dei vescovi, nel messaggio di ieri.

L’arcivescovo ha ricordato che i templi sono stati profanati, i sacerdoti all’altare non rispettati (è accaduto in molti luoghi del Paese). “Situazioni gravi che rivelano l’assenza di senso critico, una cieca idolatria delle persone, rendendo impraticabile il corretto esercizio della cittadinanza”. In questo senso, l’invito è a “un esame dei nostri atteggiamenti, per verificare se, nei fatti, c’è coerenza con il Vangelo, il Vangelo di Gesù, che ci chiede di impegnarci nell’amore fraterno, nella non violenza, nel servizio instancabile i poveri e gli esclusi”. Dom Oliveira de Azevedo conclude, sempre in riferimento all’idolatria: “La nostra riverenza come discepoli non può essere dedicata a questo o quel candidato, al mercato o al denaro, ma a Gesù Cristo, unico maestro e principe della pace”.

Fame, la grande dimenticata della campagna elettorale. Queste ultime settimane sono trascorse, e non era facile, in modo ancora peggiore delle precedenti. Se Lula è stato accusato di aver stretto un patto con Belzebù in persona, di Bolsonaro si è detto che consuma carne umana. Ed è paradossale che, in entrambi i casi, gli interessati abbiano diramato un comunicato ufficiale per smentire le accuse. Come ha fatto notare il gruppo di analisi congiunturale dell’episcopato, “gruppi di varie denominazioni hanno presentato una sorta di battaglia tra il ‘bene’ e il ‘male’, cosa che impedisce qualsiasi confronto razionale e civile tra i candidati”.