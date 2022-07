Giappone: morto l’ex premier Shinzo Abe. Padre Lembo: “C’è sgomento, non era mai successo un attacco simile contro un politico”

L’ex primo ministro è rimasto vittima questa mattina di un attentato a Nara dove un uomo di 41 anni lo ha colpito con due colpi di arma da fuoco mentre stava pronunciando su un piccolo podio per strada il suo discorso a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico. Abe è stato il più longevo primo ministro del Giappone, avendo ricoperto tale carica una prima volta da settembre 2006 a settembre 2007 e una seconda volta dal 26 dicembre 2012 al 16 settembre 2020. “In queste ore il Giappone è sotto choc”, racconta al Sir il missionario del Pime

(Foto ANSA/SIR)

Giappone sgomento di fronte all’attentato questa mattina contro l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe. “La notizia è stata data subito da tutti i media”, racconta, da Tokyo, padre Andrea Lembo, responsabile dei missionari Pime in Giappone. L’ex primo ministro si trovava nella prefettura di Nara per le elezioni che si terranno domenica 10 luglio per la Camera alta. Abe è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata, a tre secondi l’uno dall’altro mentre era in piedi su un piccolo podio e parlava in pubblico, in mezzo alla strada. Stava pronunciando il suo discorso a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico. Il politico giapponese si è accasciato ed è stato portato subito in ospedale ma fin dall’inizio non ha mostrato segni vitali nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni. Purtroppo, non ce l’ha fatta ed è morto per le ferite riportate. Un uomo è stato arrestato. Si tratta di un 41enne: Tetsuya Yamagami, residente del posto ed ex militare. L’uomo, secondo l’emittente pubblica Nhk, avrebbe confessato di essere “frustrato da Shinzo Abe” e per questo voleva ucciderlo.

“In queste ore il Giappone è sotto choc”, racconta il missionario italiano. “Sui treni la gente scorre le news sui cellulari. C’è sgomento. Tutto il governo, impegnato in campagna elettorale, è immediatamente ritornato a Tokyo, sotto scorta. Bisogna ora riuscire a capire di che natura è questo attacco e chi è l’attentatore. Se la sua azione è stata sferrata contro il Partito liberale o se è stata un’azione solitaria. Certo, ora le notizie si susseguono una dietro l’altra”. “Non era mai successa una cosa simile in Giappone, tanto meno alla vigilia delle elezioni”, racconta il missionario. Il Paese sta vivendo giorni di campagna elettorale tanto che anche l’attuale premier Fumio Kishida si trovava nella prefettura di Yamagata per un evento. È tornato a Tokyo non appena ricevuta la notizia dell’attentato ed ha subito annunciato che il suo governo istituirà un gruppo di crisi. Per le elezioni di domenica, spiega padre Lembo, “si stanno contrapponendo i due poli dei Partiti liberale-conservatore e democratico. È una prova elettorale importante per il partito del premier Kishida perché il Paese è stato messo alla prova prima con la pandemia, poi con lo scoppio della guerra e infine la crisi con l’aumento delle povertà e delle necessità sociali. Le elezioni di domenica si prospettavano, già prima di questo attacco, come una prova elettorale di un governo che non riusciva a presentarsi compatto come all’inizio. C’è indubbiamente un clima di tensione”.