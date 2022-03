Il dolore degli ucraini negli Usa, tra veglie di preghiera e manifestazioni di protesta

Ucraini cattolici, ortodossi, ebrei, ma anche pastori afroamericani e bianchi delle tante chiese evangeliche, della Chiesa luterana e presbiteriana, assieme a leader musulmani ed indù si sono ritrovati nel cuore della cattolicità di Pittsburgh per un momento di preghiera comune, fortemente voluto dal vescovo cattolico, mons. David Zubich, che in appena quattro giorni è riuscito a riunire tutti nel nome del Dio della pace. Pittsburgh è la quarta città Usa, per numero di Ucraini: la Pennsylvania è seconda solo allo stato di New York per la numerosa presenza ucraina

(da Pittsburgh) – Tante lacrime. Sul volto di Olexandra sono irrefrenabili, mentre nelle navate della cattedrale di San Paolo a Pittsburgh echeggia la preghiera per l’Ucraina musicata da monsignor Lysenko e cantata tra i singhiozzi dei presenti. Ucraini cattolici, ortodossi, ebrei, ma anche pastori afroamericani e bianchi delle tante chiese evangeliche, della chiesa luterana e presbiteriana, assieme a leader musulmani ed indù si sono ritrovati nel cuore della cattolicità di Pittsburgh per un momento di preghiera comune, fortemente voluto dal vescovo cattolico, monsignor David Zubich, che in appena quattro giorni è riuscito a riunire tutti nel nome del Dio della pace. Pittsburgh è la quarta città Usa, per numero di Ucraini: la Pennsylvania è seconda solo allo stato di New York per la numerosa presenza ucraina. Svitlana è di Ternopil, una città anch’essa nella parte occidentale. Il suo pensiero va ai genitori e non riesce a trattenere le lacrime. Con il marito è seduta al primo banco e quando padre Ihor Hohosha, nell’aprire la veglia, parla di chi in questo momento sta dando la vita anche per la fede, anche per assicurare la libertà religiosa degli ucraini, grida con forza: “Gloria agli eroi”.





Padre Ihor è ucraino. La sua mamma è ancora lì. Il fratello si è offerto come volontario per combattere per la libertà, “per la civiltà contro l’inciviltà assieme ad un altro mezzo milione di ucraini”. La sua testimonianza ad apertura della preghiera scuote i presenti. “Sono ucraino al 100% e sono nato in Unione Sovietica. Io ricordo il regime comunista e con me altri”, ricorda il sacerdote. “Eravamo così felici quando l’Unione Sovietica è caduta perché abbiamo pensato che il regime del male fosse finito per sempre e noi che eravamo la terza potenza nucleare mondiale abbiamo dato via il nostro arsenale per la pace, credendo alla pace”, continua padre Ihor.

Olexandra lo ascolta attenta e composta. A Novyi Rordil, una cittadina nell’area di Leopoli ci sono ancora i genitori, le sorelle e anche suo marito, tornato lì per la famiglia. Attendono l’inevitabile mentre arrivano sfollati e diplomatici dalla capitale e dalle aree sotto assedio. Lei aveva vinto la green card, il permesso di lavoro e soggiorno negli Usa e si era trasferita nel 2009 assieme al marito e ad un figlio. Poi la famiglia si è allargata e hanno scelto di restare. Sull’elegante vestino nero ha cucito una piccola bandiera dell’Ucraina. “Azzurra come il cielo e gialla come i campi di grano del mio paese” mi spiega. Non è la sola ad indossare quei colori. C’è chi quella bandiera la porta come scialle, chi ha indossato una collana azzurra e gialla, chi ha invece una maglietta sempre azzurre con scritte gialle in ucraino.

Il rabbino sale sul pulpito di marmo bianco per recitare il salmo 45, ma prima di cominciare precisa: “Mia moglie è ebrea ucraina. I miei nipoti vivono lì”. La liturgia prosegue per un’ora intervallata da testimonianze, preghiere, commozione. Molte donne indossano il vestito tipico. Qualcuna confessa che sono stati i bisnonni i primi a toccare il suo americano, ma loro parlano ucraino e non hanno dimenticato nessuna tradizione.

Si prega per la pace, per le vittime, i rifugiati, i governanti.

Ci si avvicenda al microfono con varie invocazioni, fino a quando l’arcivescovo Skurla dell’eparchia bizantino-cattolica di Pittsburgh mette tutti davanti alla cruda verità: “Se non vinciamo che Dio ci dia la forza per affrontare un’altra persecuzione”.