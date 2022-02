I Giochi visti dalla Cina. Chiaretto Yan (Shanghai): “Occasione per promuovere l’amicizia tra i popoli”

“C'è qualcosa nell'aria, l'atmosfera gioiosa di accogliere le persone, gli atleti, da tutto il mondo. Noi cinesi amiamo l'ospitalità. Come disse Confucio più di duemila anni fa, ‘È un piacere, dopotutto, avere amici venuti da lontano!’". È Kin Sheung Chiaretto Yan da Shanghai a raccontare al Sir come la Cina sta vivendo l’avvio dei giochi olimpici invernali. Il Paese ha adottato una rigorosa politica zero-Covid e gli organizzatori sono fiduciosi di mantenere l'epidemia all'interno di un sofisticato sistema di “bolle chiuse"

(Foto ANSA/SIR)

“C’è qualcosa nell’aria, l’atmosfera gioiosa di accogliere le persone, gli atleti, da tutto il mondo. Noi cinesi amiamo l’ospitalità. Come disse Confucio più di duemila anni fa, ‘È un piacere, dopotutto, avere amici venuti da lontano!’. Questo clima gioioso si aggiunge poi all’atmosfera festosa del Capodanno lunare. Atleti e partecipanti festeggiano insieme a noi il nuovo anno in aree sicure e sicure dei villaggi olimpici”. Così, da Shanghai, Kin Sheung Chiaretto Yan, focolarino, laico consacrato, research fellow all’Istituto Universitario Sophia di Loppiano e scrittore di diversi libri, tra cui “Il Vangelo oltre la grande muraglia”, descrive al Sir come il popolo cinese sta vivendo l’avvio dei giochi olimpici invernali. La cerimonia inaugurale si terrà oggi a Pechino nel “Bird’s Nest”, il futuristico stadio della capitale cinese, alle ore 20 (quando in Italia saranno le 13). I Giochi sono stati programmati all’interno di un circuito chiuso secondo un sofisticato sistema di “bolle” che tengono atleti e altro personale coinvolto nelle Olimpiadi lontano dal pubblico, con la possibilità di una presenza di pubblico ristretto e selezionato. “È la seconda volta che Pechino ospita le Olimpiadi dopo quella estiva del 2008”, ricorda Yan. “L’evento sportivo si terrà nelle sedi di Pechino e in due città cluster di Yanqing e Zhangjiakou a portata di un’ora di treno ad alta velocità”. All’apertura dei Giochi, la sigla “Insieme per un futuro condiviso” sarà cantata da 3.000 giovani, adolescenti e bambini in 9 lingue. “È il messaggio principale: il futuro si costruisce insieme, tutti i popoli in amicizia e solidarietà”.

Apprensione per il Covid?

La Cina ha adottato una rigorosa politica zero-Covid che finora si è rivelata efficace. Con l’afflusso di atleti e personale legato alle Olimpiadi e la rapida diffusione di Omicron in tutto il mondo, al loro arrivo vengono segnalati alcuni casi positivi testati. Presenta alcune sfide, ma sono in atto test, quarantene e cure e gli organizzatori sono fiduciosi di mantenere l’epidemia all’interno di un sofisticato sistema di “bolle chiuse”. Vengono adottate misure caute per garantire un ambiente sicuro agli atleti e agli ospiti. Durante la cerimonia di apertura, sono previsti tre circuiti: gli 80.000 spettatori, gli atleti e gli ospiti d’onore. Gli organizzatori sono fiduciosi che l’evento e le competizioni si svolgano in un ambiente sano e sicuro.

Quanto sono importanti questi giochi per la Cina, in un momento di forti tensioni internazionali?

Proprio lo scorso agosto, nonostante le restrizioni di viaggio dovute alla Pandemia Covid 19, ho potuto visitare gli Usa e l’Europa, invitato per una serie di conferenze, tutte sulla Cina. La tensione in corso tra Cina e Stati Uniti ha conseguenze inimmaginabili non solo per i due paesi, ma per il mondo intero. Sono ancora più convinto che “ignoranza” e “pregiudizio”, di una parte verso l’altra, non aiutano il dialogo. Credo che gli scambi sinceri tra le persone siano importanti e che da questo punto di vista le Olimpiadi siano un’occasione e un’arena molto appropriate per promuovere la comprensione e l’amicizia tra le persone.

Papa Francesco ha espresso l’augurio che le Olimpiadi di Pechino “facciano crescere un mondo più fraterno”. “Lo sport – ha detto – con suo linguaggio universale può costruire ponti di amicizia e solidarietà tra popoli di ogni cultura e religione”. Cosa rappresenta lo sport per la cultura cinese?