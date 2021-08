G7 sull’Afghanistan: Occidente al bivio. Ma non si può scappare da Kabul

I sette cosiddetti "grandi" si ritrovano per discutere come abbandonare il Paese mediorientale al suo destino, mettendo in salvo i propri diplomatici e magari qualche migliaia di donne e bambini. Ma quale sarà il futuro dell'Afghanistan? Può essere lasciato in mano ai talebani, dopo vent'anni di presenza Usa e Nato?

(Foto: ANSA/SIR)