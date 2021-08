Leila, infermiera all’ospedale di Lashkar Gah: corsie piene, timori e tanta umanità

“Ricoveriamo bambini, giovani, adulti, donne, anziani, molti civili. Sono tanti i danni collaterali della guerra”. La testimonianza dell'operatrice di Emergency, nel Paese asiatico dallo scorso febbraio. "Ho sempre pensato che questo ambiente potesse permettermi di vedere il mio lavoro da una prospettiva completamente diversa". La situazione è cambiata con la "fuga" degli occidentali, il ritiro delle forze governative e l'arrivo al potere dei talebani. Leila Borsa spiega: "qui c'è calma apparente. Ma la gente che ha perso tutto si ritrova in un clima di incertezza a dover ricominciare da zero"

(Foto Emergency)

Apparente “normalità”, silenzio, insicurezza latente. È il clima che si respira a Lashkar Gah (ufficialmente 200mila abitanti), provincia dell’Helmand, nel sud dell’Afghanistan, a circa 600 chilometri da Kabul. Al Sir ne parla Leila Borsa, 32 anni, di Legnano (Milano), laurea in Lingue e poi in Infermieristica, quindi un master in Medicina d’urgenza e area critica. “Da febbraio – racconta – lavoro al centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency qui a Lashkar Gah. Ho deciso di vivere questa esperienza per crescere umanamente e professionalmente e per portare qui la mia esperienza e il mio vissuto; ho sempre pensato che questo ambiente potesse permettermi di vedere il mio lavoro da una prospettiva completamente diversa”. Aggiunge: “Considerando che quest’anno è stato il più intenso in termini di numero di pazienti ricevuti in questo ospedale, dall’inizio la missione è stata una sfida”.

Corsie piene di pazienti. In questi ultimi giorni Leila è apparsa in tv e su qualche giornale: l’avanzata dei talebani, dopo l’inspiegabile ritiro delle forze armate occidentali e la fuga del presidente Ghani, ha risvegliato l’interesse dei media italiani ed europei. L’operatrice di Emergency spiega: “sono venuta qui per formare il personale nazionale e per migliorare la qualità del lavoro, e ho finito per lavorare fianco a fianco con i colleghi afghani. Da inizio maggio, quando è iniziato il ritiro delle truppe americane, il nostro ospedale è costantemente pieno e lavoriamo al massimo della nostra capacità ricettiva”. Nelle ultime settimane, cioè da quando si sono intensificati i combattimenti, “il nostro lavoro è aumentato dato l’incremento del numero di pazienti e degli sforzi necessari per affrontare la situazione”.

Lavoro senza sosta. Determinazione e serenità accompagnano giornate intense, non esenti da preoccupazioni… “Le prime due settimane di agosto sono state difficili per tutti noi, nazionali (cioè personale afghano, ndr.) e internazionali (il personale proveniente da altri Paesi). Noi abbiamo vissuto e dormito in ospedale, molti dei colleghi nazionali hanno dovuto rimanere come noi in ospedale, lasciando la propria casa, anche perché le strade non era sicure e non era sicuro muoversi fuori dall’ospedale. Molti non hanno potuto raggiungere l’ospedale per recarsi al lavoro, mentre un’altra parte del personale ha lavorato senza sosta per giorni e notti”.

Calma apparente. La descrizione di chi si trova “sul campo” trasmette con maggiore precisione ciò che si vive in queste ore in Afghanistan. “Prima la città era deserta. A partire da venerdì, quando le forze governative hanno lasciato ufficialmente la città, la situazione si è capovolta e un senso di calma apparente ha pervaso Lashkar Gah: non sentiamo più il rumore dei combattimenti, non sentiamo più i cannoni, non sentiamo più le bombe. Molti sono tornati in città, il traffico è ripreso e tanti sono tornati al lavoro che avevano dovuto lasciare”. “L’insicurezza nei confronti di questo nuovo assetto è però tanta e la gente che ha perso tutto si ritrova in un clima di incertezza a dover ricominciare da zero”. All’interno del presidio ospedaliero “i pazienti sono sempre molti, le ferite gravi, la sofferenza tanta; tuttavia – racconta ancora Leila – i sorrisi e i ringraziamenti per il lavoro svolto, da noi e soprattutto dai colleghi afghani, non mancano mai”.