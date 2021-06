Aperta ieri l’assemblea generale dei vescovi Usa. Si cerca l’unità dopo le molte divisioni, anche per la comunione a Biden

E’ l’unità il tema centrale del primo pomeriggio dell’assemblea generale dei vescovi statunitensi, apertasi ieri online. E’ la terza assemblea che si tiene via video a causa della pandemia, ma l’augurio di monsignor José H. Gomez, arcivescovo di Los Angeles e presidente della Conferenza episcopale Usa, ad inizio incontro è che il prossimo novembre ci si possa ritrovare tutti insieme. L’analisi della Chiesa americana post Covid, offerta da Gomez, non tralascia nessuna delle sfide e delle ferite lasciate dalla pandemia. La varietà di posizioni della Chiesa Usa è stata al centro dei dibattiti pubblici di questi mesi, soprattutto dopo l’elezione alla presidenza di Joe Biden, il secondo cattolico a guidare il Paese.

"Non è realistico aspettarsi che la Chiesa resti immune dalle pressioni della divisione" spiega il presidente dei vescovi nel suo discorso pre-registrato, e aggiunge che il vivere "in una società laica in cui la politica sta diventando il sostituto della religione per molte persone", fa cadere nella tentazione di "pensare la Chiesa in termini semplicemente politici.", ma è una tentazione da cui bisogna guardarsi.

L’arcivescovo di Los Angeles precisa che “l’unità nella Chiesa non significa conformità di opinione o che i vescovi non saranno mai in disaccordo. Gli apostoli discutevano appassionatamente. Erano in disaccordo su strategie e metodi pastorali. Ma mai sulla verità del Vangelo”. Per Gomez nessuna frattura potrà essere sanata e nessuna ingiustizia può essere sfidata se non nell’unità, anzitutto con il Papa e poi tra i vescovi.

La varietà di posizioni della Chiesa Usa è stata al centro dei dibattiti pubblici di questi mesi, soprattutto dopo l’elezione alla presidenza di Joe Biden, il secondo cattolico a guidare il Paese. Le posizioni del suo partito in termini di aborto e di comunità Lgbtq+ hanno sollevato non poche contestazioni all’interno dell’episcopato americano, inclusa la possibilità di negare il sacramento dell’Eucarestia al presidente e a tutti quei politici cattolici che sono per la libertà di scelta sulla questione della vita. La presenza di alcuni vescovi a rally di contestazione delle elezioni o ad assisi di partito ha suscitato non poche domande sulla necessità di non cadere nelle etichettature politiche.