Myanmar: cattolici in fuga e un volontario ucciso nel pre-seminario maggiore Loikaw

Stato di anarchia, retate e uccisioni sommarie, gente in fuga nella giungla. Campi abbandonati. Chiese e monasteri deserti. Quello che si temeva, è diventata realtà: in Myanmar è guerra civile, tra l’esercito della giunta militare (conosciuto con il nome di “Tatmadaw”) e le forze di resistenza popolare. Le situazioni più critiche si registrano negli Stati del Kachin, Kayah e Karen dove il colpo di Stato del 1 febbraio ha riacceso conflitti e ferite mai del tutto sanate. “Da quando la guerra è arrivata in città nello Stato di Kayah, dal 21 maggio, nessun luogo è sicuro, specialmente nelle zone di combattimento”, scrive al Sir padre Francis Soe Naing, dalla diocesi di Loikaw. “Le persone fuggono ogni giorno lasciandosi alle spalle le proprie case e i propri averi”.

A farne le spese è anche la chiesa locale. “La conseguenza è che 7 parrocchie della diocesi di Loikaw (Deemoso, Dongankha, Tananukwe, Donganrao, Domyalay, Kayantharya e Loilemlay) sono completamente abbandonate. Tranne i militari e le forze della KPDF (Kareni People’s Defense Force), non è rimasto più nessuno. Anche preti e suore sono andati via. Le chiese e le case sono deserte”. Nelle 7 parrocchie si contava una popolazione cattolica di 24.753 persone (oltre 5mila famiglie). Qui operavano 15 sacerdoti, 2 fratelli religiosi, 24 suore. 11 sono le chiese, 19 cappelle, 7 case del clero e 7 conventi. “Ora sono completamente deserte”.

Sulla loro pagina Facebook, anche i gesuiti del Myanmar lanciano una drammatica denuncia. “Senza una ragione apparente, i soldati hanno ucciso a colpi di arma da fuoco un volontario nel pre-seminario maggiore di Loikaw, in Myanmar, e hanno perquisito ogni stanza del seminario”. La gente che non si sentiva al sicuro nelle proprie case, è arrivata nei conventi e nel seminario per trovare rifugio, ma “i soldati hanno ucciso una persona innocente e i preti non hanno potuto fare nulla per impedire ai terroristi di farlo”. Nel dare la notizia, i gesuiti aggiungono un post-scriptum inquietante: “I soldati (senza permesso) hanno anche mangiato il cibo che l’uomo ucciso ha cucinato per gli sfollati”.

“Il Myanmar è ora in uno stato di anarchia”, scrive padre Francis da Loikaw. Dall’inizio del colpo di Stato il 1 febbraio, più di 800 civili innocenti sono stati uccisi in vari modi. “Quanti cadaveri sono necessari perché le Nazioni Unite agiscano?”, ha richiesto un manifestante adolescente di fronte all’ufficio delle Nazioni Unite a Yangon. “Il sangue chiede giustizia e pace”, aggiunge il sacerdote di Loikaw. “Senza un intervento internazionale, il Myanmar diventerà presto un cimitero”. La Chiesa cattolica di Loikaw sta aiutando gli sfollati interni. “Siamo preoccupati che l’esercito birmano possa usare la politica dei ‘Quattro tagli’: tagliare l’accesso a cibo, fondi, informazioni e reclutamento. La strada nella parte meridionale dello stato di Kayah e l’accesso alle reti mobili e Internet in alcune aree sono già interrotti. Un’altra preoccupazione riguarda l’imminente fame. Ora è il momento della coltivazione. La maggior parte della nostra gente vive di agricoltura. Se i combattimenti dovessero continuare, si morirebbe anche di fame”.