Pasqua in Myanmar. Card. Charles Bo: “Un nuovo Myanmar di pace sorga dalla tomba dell’odio e dell’oscurità”

“Che un nuovo Myanmar di pace e prosperità sorga dalla tomba dell’odio e dell’oscurità”. Questo il messaggio per la Pasqua 2021 che il cardinale Charles Bo, arcivescovo di Yangon e presidente dei vescovi birmani, rivolge quest’anno alla Nazione. Una Pasqua che viene celebrata in un Myanmar piegato dal colpo di stato della giunta militare che dal 1 febbraio ha preso il potere, rovesciando il governo democraticamente eletto guidato dalla Lega nazionale per la democrazia (Nld). Da allora non c’è stata pace: il popolo, unito, ha protestato pacificamente per le strade di tutte le principali città del Paese, contro polizia e forze di sicurezza. Una lotta che in due mesi è costata la vita di oltre 500 persone e l’arresto indiscriminato di oltre 2.500 persone.

L’arcivescovo dà voce nel messaggio alla sofferenza vissuta dal popolo birmano: “Negli ultimi due mesi la nostra gente ha percorso una vera via crucis”, scrive. “Centinaia di persone sono state uccise. Un bagno di sangue è stato versato sulla nostra terra sacra. Giovani e anziani e persino bambini sono stati uccisi senza pietà. Abbiamo vissuto giorni bui. Migliaia di persone vengono arrestate e gettate in prigione. Migliaia sono in fuga per sfuggire agli arresti. Milioni stanno morendo di fame. È normale per molti porre la domanda biblica di Giobbe: Dov’è Dio? Perché il nostro Dio che ha promesso di non dimenticarci, come una madre non dimentica mai suo figlio, sembra invece averci abbandonato?”. “Da questa Pasqua – scrive il cardinale – deve iniziare un processo di guarigione per la nostra Nazione”.

Appello ai militari. Il Messaggio contiene parole fortissime verso chi in questi mesi sta usando metodi di violenza e sopraffazione, commettendo uccisioni indiscriminate per le strade del Paese. “Ogni uomo è creato ad immagine di Dio”, scrive il cardinale che sembra rivolgersi direttamente alle forze di polizia e di sicurezza militare. “La guerra contro i nostri giovani, ucciderli per strada, è una guerra contro la dignità umana. Chiunque uccide il popolo innocente dovrà rispondere a Dio”. “Nessuna agenzia internazionale è potente come Dio”. “Sì, il sangue innocente griderà generazione dopo generazione finché non sarà fatta giustizia. Ciò che è stato perpetrato contro le persone non passa inosservato o inascoltato. Dio ha i suoi tempi e non è solo un Dio d’amore, ma è anche un Dio di giustizia. Sta dalla parte dei più vulnerabili”, soprattutto è a fianco di chi lotta per la giustizia e la dignità umana. “Quando le persone lottano per la giustizia, Dio si schiera con gli oppressi e abbatte tutti i faraoni arroganti”. Negli ultimi due mesi, il Myanmar è stata la terra di una reale Via Crucis con le stazioni delle torture, abusi, uccisioni spietate. Ma l’invito è a “non disperare” e a credere che anche per questo Paese ci sia la “Resurrezione della libertà, della democrazia, della pace e della prosperità per tutti”. L’arcivescovo detta però le condizioni per una svolta politica del Paese: la fine immediata del colpo di stato; il ritorno del governo civile democraticamente eletto a novembre; il rispetto per il verdetto delle elezioni; il ritorno dell’esercito nelle caserme e la riconciliazione tra tutti i gruppi etnici e le religioni. “Seppelliamo nelle tombe vuote i sette decenni di totalitarismo. Che vi sia scritto l’ultimo epitaffio del colpo di stato”.