Myanmar. Card. Charles Bo (Yangon): “Non sia versato più sangue innocente”. “Siamo pronti a mediare il dialogo”

Il suo nome è sister Ann Nu Thawng ed è una religiosa delle missionarie di San Francesco Saverio di Myitkyina, capitale dello Stato del Kachin. Le foto che la riprendono inginocchiata davanti alla polizia antisommossa sono forse l’immagine-simbolo della giornata più difficile e sanguinosa ieri in Myanmar. A rilanciarle su twitter è il cardinale Charles Bo, presidente dei vescovi del Myanmar, che segue con apprensione le manifestazioni in tutto il Paese. “Oggi, la rivolta è stata grave a livello nazionale”, scrive l’arcivescovo. “La polizia sta arrestando, picchiando e persino sparando alle persone. In lacrime, suor Ann Nu Thawng implora e ferma la polizia affinché smetta di arrestare i manifestanti”. Ieri, è stata la giornata della repressione più violenta mai eseguita dalle forze di sicurezza contro manifestanti che protestano contro il colpo di stato militare del 1° febbraio. Secondo l’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, almeno 18 persone sono state uccise e decine sono i feriti.

Today, the riot has been severe nationwide.

The police are arresting, beating and even shooting at the people.

With full of tears, Sr. Ann Nu Thawng begs & halts the police to stop arresting the protestors.

About 100 of protestors could escape from police because of the nun. pic.twitter.com/Hzo3xsrLAO

— Cardinal Charles Bo (@CardinalMaungBo) February 28, 2021