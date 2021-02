Myanmar, manifestazioni in tutto il Paese. A Mandalay anche il vescovo con le tre dita alzate in segno di solidarietà

Mentre migliaia di manifestanti sono di nuovo scesi in piazza ieri nelle città di tutto il paese, a Yangon, Mandalay e Monwya, per le comunità cattoliche del Maynmar, è stata una speciale domenica di preghiere per la pace. In tutte le diocesi, i cattolici hanno risposto all’appello lanciato dai vescovi ed hanno partecipato alla messa, recitato preghiere e digiunato per chiedere il ritorno della democrazia, dopo il colpo di stato militare, il rilascio di Aung San Suu Kyi e di tutti i prigionieri politici, e la fine del governo militare

I cattolici si uniscono pacificamente alle proteste del popolo di Myanmar. Ieri c’erano anche vescovi, suore e preti a salutare i manifestanti per le strade con le tre dita della mano alzate, l’indice, il medio e l’anulare, segno ispirato alla saga di “Hunger Games”, diventato simbolo popolare delle proteste a favore della democrazia, adottato in queste ore in Myanmar. Mentre migliaia di manifestanti sono di nuovo scesi in piazza nelle città di tutto il paese, a Yangon, Mandalay e Monwya, per le comunità cattoliche del Maynmar, è stata una speciale giornata di preghiere per la pace. In tutte le diocesi, i cattolici hanno risposto all’appello lanciato dai vescovi ed hanno partecipato alla messa, recitato preghiere e digiunato per chiedere il ritorno della democrazia, dopo il colpo di stato militare, il rilascio di Aung San Suu Kyi e di tutti i prigionieri politici, e la fine del governo militare. A Mandalay, la seconda città più grande del Myanmar, giovani manifestanti sono scesi in strada in motocicletta e in auto. A salutare i manifestanti, c’era anche l’arcivescovo della città mons. Marco Tin Win, insieme ai preti e alle suore, tutti con le tre dita alzate. I giovani hanno sventolato le bandiere della Lega nazionale per la democrazia (NLD) mentre alcuni tenevano striscioni con la scritta “Il governo militare fallisce “, “Opporsi alla dittatura militare” e “La democrazia vince”.

Mandalay Archbishop and priests shows their support with three fingers salute as the non-violent protesters past near the Cathedral in Mandalay on February 8, 2021. Photo courtesy of San May Nwe@MyanmarRva pic.twitter.com/BkK8ONMDxE — Cardinal Charles Bo (@CardinalMaungBo) February 8, 2021

In un twitter ieri, il cardinale Charles Bo, arcivescovo di Yangon e presidente della Conferenza episcopale, scriveva: “I giovani sono una fiamma, i giovani sono fuoco. Quando Gesù ha mandato lo Spirito Santo, ha mandato lingue di fuoco ardente sugli apostoli che erano giovani uomini. La gioventù è come il vento che “soffia dove vuole” (Giovanni 3: 8). Preghiamo per una nuova Pentecoste, l’inizio di una nuova vita in Myanmar”. Citando poi l’esortazione post-sinodale di Giovanni Paolo II, Christifideles laici, ha aggiunto: “I fedeli laici non possono rimanere indifferenti, estranei e pigri di fronte a tutto ciò che è negazione e compromissione della pace: violenza e guerra, tortura e terrorismo, campi di concentramento, militarizzazione della politica, corsa agli armamenti”. Postando quindi le foto dei religiosi che in tutto il paese sono scesi per strada, il cardinale scrive: “In un’unità…Siamo con il nostro popolo. Sosteniamo le proteste non violente. Siamo per la pace”.

Message from Good Shepherd Sisters "In unity….

We stand with our people!

We support non-violence protesters!

We stand for peace!" pic.twitter.com/YBKhP58jkD — Cardinal Charles Bo (@CardinalMaungBo) February 8, 2021

La preghiera di Papa Francesco. Mentre nel paese divampava la protesta, a Roma, Papa Francesco, al termine della preghiera dell’Angelus, rivolgeva un pensiero la Myanmar: “In questo momento così delicato, desidero assicurare nuovamente la mia vicinanza spirituale, la mia preghiera e la mia solidarietà al popolo del Myanmar e prego affinché quanti hanno responsabilità nel Paese, si mettano con sincera disponibilità al servizio del bene comune, promuovendo la giustizia sociale e la stabilità nazionale per un’armoniosa convivenza democratica. Preghiamo per il Myanmar”.