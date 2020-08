Convention dei repubblicani, arriva il tema dell’aborto: “Trump è il presidente più pro-life che questa nazione abbia mai avuto”

Nella terza serata della convention repubblicana dedicata all’America, terra di eroi, è tornato sotto i riflettori l'aborto, uno dei temi forti della campagna del 2016, affidato alle parole di suor Dede Byrne, religiosa delle piccole lavoratrici del Sacro Cuore di Gesù e Maria. "Come seguaci di Cristo - ha detto la religiosa, dando anche il suo appoggio al presidente uscente Trump -, siamo chiamati a difendere la vita, contro il politicamente corretto o contro le mode di oggi". La questione dell'aborto viene usata dai repubblicani non solo per sostenere un secondo mandato del presidente, ma brandita, sottilmente, come un'arma per minare la fede religiosa di Joe Biden, cattolico riconosciuto da tutta una vita, che non ha mai nascosto il suo credo

(Foto ANSA/SIR)

L’aborto entra a pieno titolo nella terza serata della convention repubblicana, dopo due giorni in cui la narrativa del partito conservatore si è focalizzata sulla celebrazione dell’America come terra di promessa e terra di opportunità. Nella serata dedicata all’America, terra di eroi, è tornato sotto i riflettori uno dei temi forti della campagna del 2016, affidato stavolta alle parole di suor Dede Byrne, religiosa delle piccole lavoratrici del Sacro Cuore di Gesù e Maria che ha prestato servizio nell’esercito come chirurgo, durante le campagne in Afghanistan ed Egitto.

L’appello di suor Dede è stato tra i più diretti a sostegno di Trump e delle sue politiche antiabortiste.

“Come seguaci di Cristo, siamo chiamati a difendere la vita, contro il politicamente corretto o contro le mode di oggi. Dobbiamo lottare contro un’agenda legislativa che supporta e persino celebra la distruzione della vita nel grembo materno”, ha esordito con vigore la religiosa, per poi proclamare apertamente le sue ragioni a supporto del presidente. “Donald Trump è il presidente più pro-life che questa nazione abbia mai avuto, impegnato a difendere la vita in tutte le sue fasi. La sua fede nella santità della vita trascende la politica. Il presidente Trump si schiererà sempre contro Biden ed Harris, che sono il duo presidenziale più anti-vita di sempre, poiché sostengono l’orrore dell’aborto e dell’infanticidio a termine” ha continuato con convinzione.

L’affermazione che Trump è “il presidente più pro-vita che questa nazione abbia mai avuto” è indiscussa nella comunità anti-abortista e sentirlo dire non da un legislatore o da un attivista, ma da una suora ha un peso indiscusso, anche mediaticamente. Più di George W. Bush o Ronald Reagan, dicono i gruppi pro-life, Trump ha costantemente e con forza sostenuto le loro politiche e priorità legislative, anche perché è uno dei temi forti della base evangelica che ha di fatto siglato un implicito accordo con lui su questo fronte. Trump è stato tra l’altro il primo presidente a partecipare alla marcia pro-life di Washington lo scorso gennaio.