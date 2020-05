Giappone, il documento dei vescovi sul Coronavirus. Mons. Takami: “Necessario riscoprire la centralità della fiducia in Dio”

La comunità cattolica del Sol Levante è in attesa della decisione delle autorità governative dopo il 6 maggio e i vescovi, da parte loro, valuteranno dopo tale data cosa fare in relazione alla ripresa delle liturgie eucaristiche. Il presidente della Conferenza episcopale Giapponese, monsignor Joseph Sanmei Takami, arcivescovo dell’arcidiocesi di Nagasaki, ha sentito l’esigenza di rivolgersi ai fedeli ed al clero per esprimere i suoi sentimenti in questa situazione di incertezza e di precarietà. Lo ha fatto con il documento "Nel mezzo della diffusione del nuovo coronavirus", di cui il Sir presenta una sintesi

Tokyo – Il Giappone dovrà attendere il 6 maggio, la fine della settimana di vacanza tanto attesa dai giapponesi e chiamata Golden Week, per sapere se il governo Abe prolungherà o meno lo stato di emergenza ormai in vigore da tre settimane su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo principale di diminuire dell’80% i contatti tra le persone.

Anche la comunità cattolica del Sol Levante è in attesa della decisione delle autorità governative ed i vescovi, da parte loro, valuteranno dopo tale data il da farsi in relazione alla ripresa delle liturgie eucaristiche.

Il presidente della Conferenza episcopale Giapponese Joseph Sanmei Takami arcivescovo dell’arcidiocesi di Nagasaki ha sentito l’esigenza di rivolgersi ai fedeli ed al clero per esprimere i suoi sentimenti in questa situazione di incertezza e di precarietà.

Nella premessa al documento dal titolo “Nel mezzo della diffusione del nuovo coronavirus” pubblicato nel mese di aprile sul sito ufficiale della Cbcj (Catholic bishops conference of Japan), l’arcivescovo Takami si esprime quindi con queste parole: “Desidero condividere con tutta la Chiesa del Giappone alcune riflessioni di fronte all’espandersi in tutto il mondo del contagio del nuovo coronavirus” per poi articolare il suo pensiero in quattro punti: preghiera, capacità e fragilità dell’uomo, la vita spirituale dei credenti, i comportamenti da tenere come cittadini. Il documento si apre con la “Preghiera per le sofferenze del mondo causate dal nuovo coronavirus” che i vescovi giapponesi hanno predisposto per invocare in questo tempo particolare l’aiuto di Dio di fronte al nuovo coronavirus definito dall’arcivescovo “un’epidemia globale e una minaccia di morte che non ha precedenti e che supera la Sars del 2002 e la Mers del 2012”.

Nel secondo punto delle sue riflessioni il presidente della Conferenza episcopale nipponica pone l’attenzione sul fatto che “gli esseri umani hanno sfruttato al massimo l’intelligenza ricevuta in dono, sviluppando scienza, tecnologia e in particolare medicina. Tuttavia, le persone di tutto il mondo sono oggi spaventate di fronte alla minaccia del virus e stanno lottando per cercare di prevenirne la diffusione e sconfiggerlo al più presto possibile”. Di fronte a questa realtà sottolinea che

è necessario riscoprire la centralità della fiducia in Dio.