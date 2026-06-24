Cinema. Lecco Film Fest, presentata oggi la settima edizione intitolata “Con tutte le sue creature”

Dal 2 al 5 luglio la sponda lecchese del Lago di Como ospita la settima edizione del Lecco Film Fest, il festival promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Quattro giorni di proiezioni, incontri, masterclass, presentazioni di libri, percorsi formativi ed eventi speciali, riuniti quest’anno attorno al tema “Con tutte le sue creature”, ispirato al Cantico delle Creature nell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi

(Foto Lecco Film Fest)

“Con tutte le sue creature” è il titolo della settima edizione del Lecco Film Fest, che è stato presentato oggi a Roma. “È una frase presa dal cantico delle creature di San Francesco, con una piccola correzione – ha spiegato mons. Davide Milani presidente della Fondazione Ente dello spettacolo -. Noi abbiamo preso questo titolo, l’abbiamo allargato, l’abbiamo fatto diventare le sue creature, coinvolgendo tutte le categorie: il creato, in quanto tale, ma anche le creazioni dell’uomo come per esempio il cinema. Il cinema cosa fa? Crea. Crea in maniera originale. Prende delle storie che già ci sono, gente che nasce, gente che muore, che fa la guerra, che si ama o si odia. Quindi vicende degli uomini e li rimodella e rende universali queste storie”.

L’evento si svolgerà a Lecco, sulle rive del lago di Como, dal 2 al 5 luglio con una rassegna ricca di appuntamenti: proiezioni, dibattiti con i registi, interviste. Ad aprire le celebrazioni sarà il monologo teatrale sulla figura di San Francesco e su come arrivi a comporre il Cantico, nonché un viaggio nell’arte pittorica contemporanea, che ancora oggi si fa provocare da San Francesco.

“Vedremo anche una piccola perla: il primo film che la storia del cinema dedica a Francesco, il povero di Assisi, di Enrico Guazioni, del 1911, quindi pochi anni dopo la nascita della cinematografia e da subito il cinema si interroga su questa figura. Il film è molto particolare, con alcune preoccupazioni non tanto biografiche, ma legate al tempo che l’Italia stava attraversando – spiega mons. Milani –.

Una delle tesi che sosteniamo in questo festival è che la figura di Francesco è stata rivestita ogni volta da tanti panni, ecologista, pacifista, ma queste sono tutte istanze contemporanee. In ogni tempo è stato rivestito dalle istanze del proprio tempo; quindi, non siamo noi d’anticipo su Francesco, è Francesco che è d’anticipo sui nostri temi, e quindi questo film è uno di quegli esempi, viene rivestito da un’istanza che non è la propria francescana, ma è tipico di Francesco”. Durante la rassegna sarà conferito il premio Lucia, ispirato alla protagonista dei promessi sposi, dedicato al talento e all’impegno femminile nel cinema. A riceverlo, tre figure che con percorsi diversi e complementari hanno contribuito a rinnovare il panorama italiano: Alba Rohrwacher, tra le attrici più autorevoli del cinema contemporaneo; Olivia Musini, produttrice di opere come Anime nere, Sulla mia pelle e La città dei vivi; e Anna Di Francisca, regista e sceneggiatrice che presenterà al festival il suo ultimo lavoro, La bolla delle acque matte.

Accanto alla programmazione culturale, il festival conferma la propria vocazione educativa attraverso una serie di progetti rivolti a studenti, giovani autori e nuove generazioni di professionisti dell’audiovisivo. Come Opera Prima, il percorso di scrittura cinematografica per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, promosso con l’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori e l’Associazione Amore per il Sapere.

Un altro percorso è rappresentato da Nuovi Talenti Lab, progetto gratuito di alta formazione per registe e registi under 35, realizzato con il sostegno del MiC e di Siae nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Attraverso una serie di incontri e laboratori i giovani avranno modo di affinare le loro doti di regia, di incontrare dal vivo i principali produttori audiovisivi italiani e presentare i loro progetti.

Infine, Sguardi in Formazione, è un progetto realizzato insieme alla regione Lombardia che nasce dalla volontà di includere e di avvicinare al mondo del lavoro quei ragazzi e quelle ragazze in condizioni di fragilità sociale e di difficoltà che hanno tra i 15 e i 35 anni, che non studiano, che non lavorano. Attraverso questo progetto saranno inclusi all’interno della macchina organizzativa del Lecco Film Fest e gli sarà dato accesso ai saperi e ai mestieri del mondo del cinema nella speranza che possa trasformarsi in un nuovo percorso lavorativo.