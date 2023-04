Fondi Pnrr, un cammino difficile tra criticità e interventi impossibili da completare

Il governo intende utilizzare tutti i fondi previsti dal Pnrr. Nell’informativa resa in Parlamento – prima al Senato e poi alla Camera – il ministro Raffaele Fitto ha ribadito quanto già affermato dalla premier Meloni in risposta all’ipotesi di rinunciare a una parte dei finanziamenti a fronte delle difficoltà di attuazione del Piano. Difficoltà estremamente concrete al punto che già si è consapevoli dell’impossibilità di completare tutti gli interventi entro il termine finale del 2026.

Il Governo intende utilizzare tutti i fondi previsti dal Pnrr. Nell’informativa resa in Parlamento – prima al Senato e poi alla Camera – il ministro Raffaele Fitto ha ribadito quanto già affermato dalla premier Meloni in risposta all’ipotesi di rinunciare a una parte dei finanziamenti a fronte delle difficoltà di attuazione del Piano. Difficoltà estremamente concrete al punto che già si è consapevoli dell’impossibilità di completare tutti gli interventi entro il termine finale del 2026. Mancano tre anni e due mesi alla data fatidica e secondo il ministro competente per il Pnrr bisogna subito porsi il problema.

“E’ evidente – ha detto Fitto a Palazzo Madama – che oggi abbiamo la possibilità di comprendere quali di questi interventi non possono essere realizzati a quella data e capire come rimodularli, mentre tra qualche mese o tra un anno questo lavoro non potrà più essere fatto”, con il rischio di trovarci in una “situazione paradossale” poiché “non completando l’intervento saremo in difetto rispetto al finanziamento europeo e nell’impossibilità di poter fare dei cambiamenti perché l’intervento sarà in una fase avanzata”.