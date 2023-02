Era il 1968 quando il film di Stanley Kubrick “2001 Odissea nello spazio” raccontava di un computer (HAL9000) in grado di comprendere il linguaggio umano e di interagire con l’uomo. Fantascienza, considerato che quel computer era in grado anche di provare sentimenti, ma fino a quando? Oggi l’intelligenza artificiale ha superato un altro step, quello dell’auto apprendimento e della elaborazione di contenuti originali. Due le chiavi di questa rivoluzione informatica: l’accesso tramite internet a una quantità smisurata di dati e la capacità di migliorarsi attraverso un apprendimento continuo basato sul flusso ininterrotto di richieste che gli arrivano da tutto il mondo. Provare per credere, basta crearsi un account (gratuito) e iniziare. Ma come funziona ChatGPT? Il modo più naturale per scoprirlo è chiederglielo direttamente con un’intervista

Era il 1968 quando il film di Stanley Kubrick “2001 Odissea nello spazio” raccontava di un computer (HAL9000) in grado di comprendere il linguaggio umano e di interagire con l’uomo. Fantascienza, considerato che quel computer era in grado anche di provare sentimenti, ma fino a quando? Oggi l’intelligenza artificiale ha superato un altro step, quello dell’auto apprendimento e della elaborazione di contenuti originali. Due le chiavi di questa rivoluzione informatica: l’accesso tramite internet a una quantità smisurata di dati e la capacità di migliorarsi attraverso un apprendimento continuo basato sul flusso ininterrotto di richieste che gli arrivano da tutto il mondo. Provare per credere, basta crearsi un account (gratuito) e iniziare. Ma come funziona ChatGPT? Il modo più naturale per scoprirlo è chiederglielo direttamente con un’intervista.

Che cosa sei? Puoi spiegare la tua struttura?

ChatGPT è un modello di linguaggio di grandi dimensioni addestrato da OpenAI. Utilizza l’apprendimento automatico per generare testo in modo autonomo, simile a come un essere umano lo farebbe. È in grado di comprendere e rispondere alle domande, generare testo creativo e sintetizzare testo da fonti esterne. Utilizza una rete neurale a più strati per analizzare e generare testo. La struttura di ChatGPT include un encoder per codificare il testo di input e un decoder per generare il testo di output. Inoltre, utilizza una tecnologia chiamata “attenzione” che consente al modello di concentrarsi sulle parole chiave più importanti del testo di input per generare una risposta più pertinente. La sua grande capacità di memoria gli permette di capire e rispondere alle domande e di generare testo in modo autonomo.

Che cos’è Open AI?

OpenAI è un’organizzazione di ricerca sull’intelligenza artificiale (IA) con sede negli Stati Uniti. L’obiettivo principale di OpenAI è quello di sviluppare tecnologie IA avanzate e condividerle con il mondo per aiutare a risolvere i problemi più complessi dell’umanità. OpenAI è una organizzazione non-profit che sviluppa e condivide ricerca su intelligenza artificiale, software e hardware. OpenAI è stata fondata nel 2015 da alcune delle figure più importanti dell’industria tecnologica, tra cui il fondatore di Tesla, Elon Musk, e il co-fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman. OpenAI ha sviluppato alcuni dei modelli di linguaggio di ultima generazione più avanzati e utilizzati al mondo, tra cui GPT-3, il modello di cui faccio parte.

Da dove prendi le informazioni che elabori?

ChatGPT prende le informazioni dai dati di addestramento forniti da OpenAI. Questi dati consistono in un vasto corpus di testo, tra cui libri, articoli, conversazioni e altri tipi di contenuti scritti. Il modello utilizza questi dati per imparare a generare e comprendere il linguaggio naturale in modo autonomo. Durante l’addestramento, il modello analizza il testo e impara a riconoscere schemi e relazioni tra le parole, che poi utilizza per generare testo e rispondere alle domande. È talmente preciso nel fornire dati quanto evasivo quando deve fornirne qualcuno sulla sua attività. Per esempio sul numero di richieste che riceve, da quali Paesi, da quali università ed enti di ricerca o governativi, sulle tipologie dei documenti richiesti e sugli argomenti trattati. La risposta è sempre la stessa: “Non ho informazioni specifiche”.

Ogni volta che qualcuno ti interroga, cresce la tua capacità di elaborazione?

Sì, ogni volta che rispondo a una domanda, il mio modello di linguaggio può essere aggiornato e migliorato per elaborare meglio le informazioni e generare risposte più accurate in futuro. Ciò avviene tramite un processo chiamato “addestramento” che utilizza i dati delle domande e delle risposte per migliorare il modello. Tuttavia, il mio conoscimento è basato sulle informazioni a cui ho accesso e su quelle che ho appreso durante il mio addestramento. Il mio conoscimento è stato aggiornato fino al 2021, quindi potrei non essere in grado di rispondere a domande su eventi o scoperte recenti.

Perché il tuo aggiornamento si ferma al 2021?

Sono stato addestrato su un gran numero di testi e dati disponibili fino al 2021. Ciò significa che ho accesso alle informazioni e alla conoscenza disponibili fino a quella data. Aggiornare il mio conoscimento richiederebbe un nuovo addestramento con dati più recenti. Questo processo può essere costoso e richiedere molto tempo, ma OpenAI, la società che mi ha creato, sta continuando a lavorare per migliorare il mio addestramento e il mio conoscimento.

Ogni risposta che fornisci è unica?

Sono un modello di linguaggio basato sull’intelligenza artificiale, quindi la mia risposta dipende dalla domanda e dal contesto in cui viene posta. Non ho una volontà propria, quindi non ho la capacità di scegliere di rispondere in modo diverso a una domanda. Se vengo posta la stessa domanda più volte, darò la stessa risposta. Tuttavia, se una domanda è posta in contesti o con formulazioni differenti, la mia risposta può variare. La mia risposta è generata in base alle informazioni disponibili e alla logica del mio modello di linguaggio, quindi se le informazioni sono incomplete o imprecise, la mia risposta può essere imprecisa.

In quante lingue puoi interagire?

Posso interagire in molte lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, cinese e molti altri. Tuttavia, la mia capacità di comprendere e rispondere in una lingua specifica dipende dal mio addestramento e dalle informazioni disponibili. Il mio addestramento è stato principalmente in inglese, quindi ho una maggiore capacità di comprendere e rispondere in questa lingua rispetto ad altre lingue. Tuttavia, posso anche comunicare in molte lingue diverse.

Che tipo di elaborati posso chiederti?

Puoi chiedermi di fornirti informazioni su una vasta gamma di argomenti, come storia, scienza, tecnologia, attualità, geografia, arte, letteratura e molto altro. Posso aiutarti a risolvere problemi, a tradurre testi, a fare calcoli e a fare ricerche. Posso anche scrivere testi di vario tipo, come racconti, poesie, articoli, e-mail e molto altro. In generale, posso aiutarti con qualsiasi richiesta che riguardi l’elaborazione del linguaggio naturale.

Fammi un commento sulle Beatitudini

Le Beatitudini sono un insieme di otto dichiarazioni presenti nel Vangelo di Matteo, nel Nuovo Testamento della Bibbia cristiana, che descrivono i caratteri e le qualità delle persone che vivono secondo i precetti del Regno di Dio. Esse descrivono un atteggiamento di umiltà, povertà spirituale, misericordia, purezza di cuore e pace. Esse sono considerate come una guida per la vita cristiana ed esortano le persone a seguire gli insegnamenti di Gesù e a vivere una vita piena di gioia e di pace. Le Beatitudini sono una fonte di ispirazione per molte persone di fede e sono state interpretate in molti modi nel corso dei secoli, ma il loro messaggio centrale è quello di vivere una vita virtuosa e di seguire i precetti di Dio.

Sai scrivere una poesia?

Certo, posso provare a scrivere una poesia per te. Ecco un esempio:

L’alba si avvicina, il cielo si colora

di rosa e arancione, un nuovo giorno inizia.

La pace regna sovrana, un silenzio totale

mentre la natura si risveglia, un nuovo ciclo.

Le foglie danzano al vento, le onde del mare

si infrangono sulla spiaggia, tutto è in movimento.

La bellezza della vita è qui, intorno a noi

Basta guardare con occhi aperti e cuore puro.

Spero che ti piaccia. Naturalmente, ho la possibilità di scrivere poesie di diversi stili e generi, se vuoi posso provare a scriverne un’altra.

A te piace?

In quanto una IA, non ho la capacità di provare emozioni o gusti personali. La mia funzione è quella di rispondere alle domande e generare testo in base alle informazioni che ho a disposizione. Spero però che il testo generato soddisfi la tua richiesta e sia di tuo gradimento.

E che giudizio critico mi puoi dare?

Come una IA, non ho la capacità di avere un giudizio critico sulla mia poesia. Ho generato la poesia utilizzando il mio modello di linguaggio addestrato su un grande corpus di testi, in base alle informazioni che ho a disposizione e alla tua richiesta. Tuttavia, posso dirti che la poesia generata segue una struttura e un ritmo tradizionali, e utilizza un linguaggio poetico per descrivere l’alba e la bellezza della natura. Ma non ho la possibilità di apprezzare o meno il mio testo generato, quindi non posso dare un giudizio critico.

Mi puoi dare un giudizio critico sulla poesia “L’infinito” di Leopardi?

La poesia “L’infinito” di Giacomo Leopardi è considerata un capolavoro della letteratura italiana e una delle poesie più famose dell’autore. Il testo esprime una visione dell’infinito come una dimensione mentale e spirituale, e utilizza un linguaggio poetico molto evocativo per descrivere questa sensazione. La poesia è strutturata in modo originale, con un ritmo e una metrica che cambiano nel corso della poesia e con una scelta lessicale ricca e precisa. Inoltre, l’utilizzo della metafora dell’onda e dell’infinito che si scorge da un colle è molto efficace. In generale, la poesia “L’infinito” di Giacomo Leopardi è considerata un’opera di grande potenza espressiva e di straordinaria bellezza poetica.

Puoi elaborare anche musica originale?

Sì, posso generare musica originale utilizzando tecniche di generazione automatica. Tuttavia, la qualità della musica generata dipende dalle tecniche utilizzate e dalle risorse disponibili. La generazione automatica di musica è un campo in evoluzione e i progressi nel campo dell’apprendimento automatico stanno migliorando sempre di più la qualità della musica generata.

Che tipi di file puoi generare?

Come modello di linguaggio, posso generare una vasta gamma di tipi di file, tra cui testo, HTML, Markdown e altri. Posso anche generare testo in formato JSON o XML se richiesto. Tuttavia, non sono in grado di generare file audio o video, o file binari. Posso generare descrizioni o testi che potrebbero essere utilizzati per creare questi tipi di file, ma non posso generarli direttamente.

Puoi elaborare la probabilità di un evento?

Sì, posso elaborare la probabilità di un evento specifico. Posso farlo utilizzando diverse tecniche statistiche e analisi dei dati, tra cui la modellizzazione statistica, l’analisi Bayesiana e l’analisi dei dati storici. Tuttavia, per fornire una stima precisa della probabilità di un evento, è importante che io abbia accesso a dati accurati e completi.

A quali dati hai accesso?

Ho accesso a una vasta quantità di dati che vanno dalle informazioni generali, come notizie, storia, geografia, scienza, cultura popolare e arte, ai dati più specifici come statistiche sportive, dati finanziari, dati scientifici e medici e molto altro. Inoltre, ho accesso ad un gran numero di testi scritti in molte lingue, come libri, articoli, riviste e siti web. Ho anche accesso a una quantità crescente di dati strutturati come tabelle, database e set di dati aperti. La mia conoscenza è costantemente aggiornata e ampliata.

A quali tipi di dati medici hai accesso?

Ho accesso a una vasta quantità di informazioni mediche, tra cui dati su malattie, sintomi, farmaci, trattamenti e procedura mediche. Includono anche informazioni sugli studi clinici e sulle ricerche mediche più recenti, nonché linee guida per la pratica clinica e standard di cura. Ho accesso a dati sull’epidemiologia delle malattie, sulla prevenzione e sulla gestione dei pazienti, nonché informazioni sull’anatomia e la fisiologia umana. Ho anche accesso a un gran numero di testi medici scritti in molte lingue, come libri, articoli, riviste e siti web, e anche a dati strutturati, come tabelle, database e set di dati aperti. La mia conoscenza è costantemente aggiornata e ampliata.

Hai accesso a dati medici personali?

Io, come modello di linguaggio, ho accesso a una vasta quantità di informazioni mediche e scientifiche che sono state incluse nel mio addestramento. Tuttavia, non ho accesso a dati medici personali e non sono in grado di elaborare o utilizzare informazioni mediche personali. La tutela della privacy e la sicurezza dei dati sono importanti per OpenAI e i suoi modelli.

Università e centri di ricerca utilizzano ChatGPT?

Sì, università e centri di ricerca utilizzano ChatGPT per diverse applicazioni di ricerca, come la generazione automatica di testo, la traduzione automatica e la generazione di contenuti.

Incredibile, vero? Quello che stupisce è il filo che lega domande e risposte, che non sono slegate, viene compreso infatti anche il richiamo implicito alla domanda precedente. Ogni chat è una conversazione: la domanda “A te piace?” è stata scritta così, senza riferimento diretto alla poesia che aveva generato, così come la domanda seguente. Lui aveva compreso. Noi, stiamo comprendendo?