Vescovi italiani: “Consolare oggi significa diventare testimoni di speranza per tutti”

Si celebra come ogni anno il 17 gennaio – alla vigilia della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Come “nucleo ispiratore” è stato scelto quest’anno il passo del profeta Isaia “Consolate, consolate il mio popolo”. Mons. Olivero, presidente della Commissione Cei per l’ecumenismo e il dialogo, al Sir: “Oltre ad essere feriti, siamo anche delusi e impauriti del futuro. Credo che il compito del cristianesimo oggi sia quello di essere capaci di dare motivi di speranza. Consola chi guarda avanti e vede un futuro possibile che si apre”.

(Foto Costanza Bono/SIR)

“Diventare gioiosi testimoni di speranza per tutti”, “annunciatori di possibilità” per gli uomini e le donne del nostro tempo. “Esploratori alla ricerca di strade inedite, con lo sguardo attento a discernere il nuovo che emerge”. E’ quanto propongono i vescovi italiani nel messaggio a firma della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo che apre il sussidio dedicato alla XXXIV Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei che si celebra il 17 gennaio. Il testo contiene anche un messaggio dell’assemblea dei Rabbini d’Italia; spunti di riflessione e indicazioni per la celebrazione della Parola e le intenzioni di preghiera. Nella sezione dedicata a proposte e strumenti per alimentare la conoscenza del mondo ebraico, vengono offerti quest’anno materiali riguardanti il museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah, le sinagoghe italiane e la musica klezmer.

Come “nucleo ispiratore” della Giornata è stato scelto quest’anno il passo del profeta Isaia “Consolate, consolate il mio popolo” (Is 40,1). “La stagione che stiamo vivendo – scrivono i vescovi -, segnata dall’auspicata uscita dalla pandemia che per lungo tempo ha fiaccato la vita del Paese, comprese le comunità di fede, ci spinge a interrogarci a fondo sulla nostra presenza nella società come uomini e donne credenti nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe”. In questo contesto, il passo del profeta Isaia è un annuncio di consolazione per il popolo, chiamato a stare saldo nella fiducia che “il suo Signore non lo abbandonerà”. Nel sussidio si legge: “Questi anni di pandemia, il dramma della guerra, la crisi energetica, ecologica ed economica, hanno messo a nudo le crepe delle organizzazioni sociali, economiche e anche religiose, aprendo a potenziali inquietanti scenari di complessa interpretazione. Ci hanno fatto toccare con mano la nostra debolezza e ci hanno messo di fronte all’incostanza nel rispondere alla Parola di speranza che Dio rivolge alla vita”. “Apriamo gli occhi!”, è l’invito dei vescovi. “Dio agisce oltre noi, oltre le nostre comunità”. “Si muove oltre i nostri ristretti confini!”. Nel sussidio la Commissione si rivolge poi ai “fratelli e alle sorelle delle Comunità ebraiche in Italia” ribadendo l’impegno a “costruire insieme un futuro di speranza, portando il nostro servizio di ebrei e cristiani nella società e nelle città. “In questo modo ci impegniamo a curare il nostro sguardo: da uno sguardo pauroso, sospettoso e stanco, a uno sguardo coraggioso, fiducioso, vitale, capace di vedere che Dio ‘non si affatica e non si stanca’”.