50 anni di Focsiv. Assegnati i riconoscimenti della 29ª edizione del Premio del Volontariato internazionale

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Mezzo secolo di giustizia, di pace e di fraternità tra le comunità e i popoli per costruire, nel rispetto del creato, un mondo dove ogni persona, possa realizzarsi in piena dignità. La Focsiv (Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario), la più grande federazione italiana di organismi cristiani di cooperazione e volontariato internazionale, compie 50 anni. Fondata nel 1972, oggi comprende 94 organismi che operano in oltre 80 Paesi del mondo e in questi anni sono stati più di 27.000 i volontari internazionali che hanno messo a disposizione delle popolazioni più povere il proprio contributo umano e professionale, operando sempre in coerenza con i valori evangelici e la Dottrina sociale della Chiesa. Un impegno non solo all’estero. La federazione infatti promuove in Italia progetti, campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione. Ed è in questo contesto che ha avuto luogo la 29ª edizione del Premio del Volontariato internazionale che come sempre si divide in tre riconoscimenti ben precisi: il Volontario internazionale, il Volontario del Sud e il Difensore dei diritti umani.

È Josefina Jose Cappellaro la vincitrice del premio Volontario internazionale 2022. Nata e cresciuta in Mozambico, Josefina, 32 anni, stata la prima, tra 5 sorelle ed un fratello, a laurearsi in gestione delle risorse umane.

Grazie ad un’associazione cattolica locale, legata ai comboniani, che collaborava con la sua Università, ha iniziato a impegnarsi nel settore della cooperazione internazionale, nella speranza di poter portare un nuovo modo di vedere lo sviluppo diverso da quello europeo. Josefina è stata premiata per il progetto triennale “Ricomincio da Te”, che si svolge principalmente in due Governatorati della Tunisia, ed è volto far accedere le persone con disabilità ad una buona istruzione che sia inclusiva e paritaria e, allo stesso tempo, a promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.

A Ricardo Rao è è andato il riconoscimento di Difensore dei diritti umani. Nato e cresciuto in un villaggio sulla costa nord di San Paolo, Ricardo, 41 anni, fin da giovane ha scelto di impegnarsi nella difesa delle terre e dei popoli originari dell’Amazzoni. Dopo la formazione a Brasilia per diventare indigenista, ha iniziato a lavorare nel Mato Grosso do Sul dove è venuto a conoscenza del genocidio dei Guarani-kaiowa, uno dei gruppi etnici più oppressi dell’Amazzonia, che negli anni ’40 fu espropriato della propria terra che ancora oggi rivendica attraverso le battaglie legali contro gli eredi dei coloni. A causa del suo lavoro in favore delle popolazioni oppresse e a tutela della foresta amazzonica, Ricardo è stato costretto a lasciare il suo paese e a rifugiarsi in Europa. Inizialmente ha cercato asilo politico ad Oslo e poi nel 2019 è arrivato in Italia, prendendone la nazionalità. Tre giorni prima di imbarcarsi per Oslo, Ricardo ha consegnato un ampio fascicolo alla Camera dei Deputati del Brasile, nel quale si evidenziavano i legami tra agenti della polizia civile e militare e la criminalità organizzata del traffico del legno, del narcotraffico e degli omicidi delle popolazioni indigene nel Maranhão. Denunce che al momento non hanno ancora prodotto alcuna indagine. Oggi vive a Roma, si dedica alla scrittura e alla ricerca di lavoro.

Infine, a vincere il premio del Volontario del Sud è stata Clarisse Zouré, nata 52 anni fa in una grande famiglia tradizionale del villaggio di Garango in Burkina faso.