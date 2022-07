Energia elettrica da oratori e parrocchie

Per raggiungere l’obiettivo di emissioni nette zero nel 2050, l’Italia ha bisogno di una produzione di 7 gigawatt da fonti rinnovabili. Alle Settimane Sociali è stato calcolato che “se in ciascuna delle 25.610 parrocchie del Paese si costituisse almeno una comunità energetica (o più di una) che produce fino a 200 chilowatt avremmo dato il nostro contributo di 5,2 gigawatt di nuova produzione da fonti rinnovabili”. Largo alla creatività per i progetti

(Foto: ANSA/SIR)

I crescenti disagi che stiamo affrontando per il perdurare della siccità, così come gli eventi estremi come trombe d’aria o bombe d’acqua che colpiscono il territorio sono tra gli effetti del cambiamento climatico. Serve un deciso e determinato cambiamento di rotta, per cercare di non arrivare al punto di non ritorno. I governi si sono mossi assumendo impegni (che però non sempre vengono rispettati), ma anche le singole comunità e le singole famiglie possono fare molto. Parrocchie comprese. Come è stato ricordato in occasione delle Settimane Sociali dei cattolici italiani. Tra gli impegni proposti vi è la promozione di fonti di energia rinnovabile.

L’invito è “che tutte le comunità dei fedeli in tutte le parrocchie italiane avviino un progetto e diventino comunità energetiche”, trasformandosi cioè in produttori di energia per far fronte ai propri consumi ma anche da immettere sul mercato.

