Referendum ed elezioni amministrative: guida al voto di domenica 12 giugno

(Foto: ANSA/SIR)

Domenica 12 giugno seggi aperti dalle 7 alle 23 in tutta Italia per il voto su cinque referendum in materia di giustizia. Ma per circa 9 milioni di elettori distribuiti in 19 Regioni l’appuntamento è doppio: si eleggono infatti sindaci e consiglieri in quasi mille Comuni (in 4 centri della Valle d’Aosta si è già votato il 15 maggio), per un totale di oltre 17mila incarichi da assegnare.