Addio Tito Stagno, che ci ha accompagnato nella Storia

A volte è il giornalismo a fare la storia, non solo ad accompagnarla: Oriana Fallaci, Tiziano Terzani e ora Tito Stagno, che ci ha lasciato all’età di novantadue anni, ne sono stati la prova. I non giovanissimi ricorderanno l’allunaggio dell’Apollo 11 con la storica querelle tra due amici, lui e l’altra icona giornalistica di quegli anni, Ruggero Orlando, sul momento preciso dell’arrivo sul satellite. Ci ha lasciato un professionista che ha conosciuto il mondo sotto tutte le sue sfumature, perché Tito Stagno ha incontrato altre icone, non più solo sportive, come John Fitzgerald Kennedy , il patriarca Atenagora, papa Giovanni XXIII e un altro papa, Paolo VI che fu da Stagno “accompagnato” nelle telecronache dalla Terrasanta e dagli Stati Uniti.

(Foto ANSA/SIR)

A volte è il giornalismo a fare la storia, non solo ad accompagnarla: Oriana Fallaci, Tiziano Terzani e ora Tito Stagno, che ci ha lasciato all’età di novantadue anni, ne sono stati la prova. I non giovanissimi ricorderanno l’allunaggio dell’Apollo 11 con la storica querelle tra due amici, lui e l’altra icona giornalistica di quegli anni, Ruggero Orlando, sul momento preciso dell’arrivo sul satellite. Lo studente di medicina nato a Cagliari nel 1930, poi passato al giornalismo militante e anche a qualche film (ad esempio sotto la regia di Dino Risi e accanto ad Alberto Sordi), in effetti di missioni spaziali se ne intendeva, visto che fin dagli anni Cinquanta aveva seguito i lanci sia americani che sovietici. Ed eccolo a seguire un’altra storica impresa, che ha praticamente iniziato una nuova era, quella del primo uomo a visitare lo spazio nel lontano 1961, Jurij Gagarin.