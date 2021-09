Un Gol per combattere la disoccupazione. Coinvolte 3 milioni di persone entro il 2025

Il nome del piano è Gol (Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori) e speriamo che il suono calcistico della sigla sia di buon auspicio dopo la formidabile estate sportiva dell'Italia. Non è una scoperta degli ultimi mesi, ma con l'entrata in campo di 5 miliardi di fondi europei il piano ha acquisito una forma compiuta e potrebbe diventare operativo a breve, se il decreto interministeriale che lo prevede sarà emanato entro settembre. Entro il 2025 il Gol dovrebbe interessare 3 milioni di persone, con un'attenzione particolare per le fasce più problematiche dal punto di vista occupazionale (per esempio donne, disoccupati di lunga durata, disabili, under 30 e over 55) che dovrebbero rappresentare il 75% dei soggetti coinvolti

(Foto ANSA/SIR)

Il nome del piano è Gol (Garanzia per l’occupabilità dei lavoratori) e speriamo che il suono calcistico della sigla sia di buon auspicio dopo la formidabile estate sportiva dell’Italia. Non è una scoperta degli ultimi mesi, ma con l’entrata in campo di 5 miliardi di fondi europei il piano ha acquisito una forma compiuta e potrebbe diventare operativo a breve, se il decreto interministeriale che lo prevede sarà emanato entro settembre. Comunque siamo entrati in una fase cruciale. Il ministro del Lavoro Orlando ha presentato il piano alle parti sociali e alle Regioni, che avranno un ruolo decisivo nell’attuazione perché si tratta di una materia di loro specifica competenza. E visti i ritardi cronici in cui versa il settore di quelle che vengono definite “politiche attive del lavoro” – uno degli ambiti in cui il nostro Paese non è mai riuscito a decollare – bisognerà fare in modo che il circuito organizzativo, a partire dai Centri per l’impiego, si attivi in modo virtuoso e omogeneo nei diversi territori.

Entro il 2025 il Gol dovrebbe interessare 3 milioni di persone, con un’attenzione particolare per le fasce più problematiche dal punto di vista occupazionale (per esempio donne, disoccupati di lunga durata, disabili, under 30 e over 55) che dovrebbero rappresentare il 75% dei soggetti coinvolti. In estrema sintesi il piano prevede cinque percorsi differenziati in base alle situazioni di partenza. Per i più agevolmente occupabili si parla di “reinserimento lavorativo”. Un secondo livello, considerato “di aggiornamento”, mira ad adeguare le competenze attraverso interventi formativi professionalizzanti e di breve durata. Una formazione più ampia è prevista per coloro che necessitano di una vera a propria “riqualificazione”. Laddove i problemi sono più radicali e complessi – e siamo al quarto livello – il piano individua un percorso di “lavoro e inclusione” che chiama in causa la rete dei servizi territoriali, analogamente al Reddito di cittadinanza. Il quinto percorso attiene alla “ricollocazione collettiva” e riguarda le crisi aziendali.

Nella visione del governo, a quanto sembra di cogliere, il sistema dovrebbe avere sostanzialmente tre gambe: le politiche attive del lavoro, le politiche passive (in pratica gli ammortizzatori sociali, di cui pure è in cantiere la riforma) e il Reddito di cittadinanza (Rdc), vale a dire una misura universale di contrasto dell’esclusione sociale, il cui “concetto” il premier Draghi ha dichiarato di condividere “in pieno”. Le tre gambe devono evidentemente essere collegate tra loro – e dovrebbero essere coordinate anche con l’assegno unico per i figli, su cui il Forum delle associazioni familiari sta mettendo a punto un contributo originale – ma svolgono funzioni distinte e non sovrapponibili.