Consigli per le letture estive. Anniversari sotto l’ombrellone

Il gioco delle date e delle ricorrenze ci dà la possibilità di portarci in vacanza o di tenerci sulla scrivania domestica, pronti per la lettura, libri che appena ieri avremmo riservato all’uso scolastico o accademico. Molti dei libri di oggi, per fortuna, non sono più pesanti tomi che solo coraggiosi specialisti potevano scovare negli scaffali delle grandi biblioteche, ma volumetti agili: non solo per il peso ridotto, ma proprio perché anche gli specialisti hanno capito che se scrivi in modo comprensibile, e sminuzzi il cibo della sapienza per gli altri, come avrebbe voluto il Dante del Convivio, allora la cultura non sarà più roba per pochi eletti

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Ed è proprio Dante al centro di questa nuova divulgazione da parte degli addetti ai lavori per i settecento anni dalla sua scomparsa: lo storico Alessandro Barbero, ormai un frequentatore assiduo dei media e vera e propria star della diffusione culturale, ci offre una sintesi del tempo, della vita, delle opere del grande fiorentino con il suo “Dante” edito da Laterza. La conclusione di questo libro, che nelle prime ore della notte tra il 13 e il 14 settembre il poeta “andò a scoprire se quanto aveva immaginato in tutti quegli anni era vero”, la dice lunga sulla capacità dello specialista di rendere gradevole ciò che un tempo era pesante e di difficile comprensione.