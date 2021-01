I Magi, il Bambino, l’arte del dono. Il significato profondo dell’Epifania e di antichi racconti

A Betlemme giungono tre doni, per l’incarnazione di un’antica promessa. Non vanno ad Erode, né ai potentati locali, ma ad un neonato la cui presenza è rivelata da un fenomeno celeste, un bambino di nessuna nobiltà e senza beni di lusso, senza potere, insomma, almeno quello apparente. Eppure i Magi, gli antichi sapienti d’oriente, vanno là, a rendere omaggio alla manifestazione divina. I Magi non chiedono niente, se non la visione di ciò che è accaduto in quella mangiatoia, secondo Luca, o in una casa, se seguiamo Matteo: portano semplicemente, dopo un lungo viaggio, che a quei tempi non era una passeggiata, doni, e poi tornano indietro; quella apparizione, quell’Epifania ha cambiato per sempre la loro vita

Forse hanno poco in comune, è vero, i Magi e la Befana, se non fosse per quel piccolo indizio, un fenomeno linguistico di attenuazione della occlusiva P che diviene più dolce diventando B e la caduta della vocale iniziale E. Per cui Befana verrebbe da Epifania, la Rivelazione del Bambino, che è il vero centro della festa, anche se non tutte le confessioni cristiane la celebravano lo stesso giorno. Ed è forse vero che i doni dei Magi si incrociano con quelli della vecchia donatrice perché hanno in comune la stagione in cui avvenivano i riti di ringraziamento per i raccolti del passato e di propiziazione e di fecondità per quelli a venire. E anche perché un’altra versione ci racconta che la vecchietta si era rifiutata all’inizio di seguire i magi e poi pentita li cercò, (secondo altri li attese) senza trovarli mai.

Ed è altrettanto vero che a Betlemme inizia una nuova era in cui passato e futuro si separano: ma nello stesso tempo quella Nascita diviene compimento delle figure del passato. A Betlemme giungono tre doni, per l’incarnazione di un’antica promessa. Non vanno ad Erode, né ai potentati locali, ma ad un neonato la cui presenza è rivelata da un fenomeno celeste, un bambino di nessuna nobiltà e senza beni di lusso, senza potere, insomma, almeno quello apparente. Eppure i Magi, gli antichi sapienti d’oriente, vanno là, a rendere omaggio alla manifestazione divina, come nell’originale greco.

Comunque vogliamo vederla, “Befana” nasconde qualcosa di molto, molto importante, che l’era del consumismo ha un po’ snaturato: il dono gratuito.

I Magi non chiedono niente, se non la visione di ciò che è accaduto in quella mangiatoia, secondo Luca, o in una casa, se seguiamo Matteo (anche se la cd Bibbia Martini ci dice che per gli Ebrei del tempo “casa” poteva significare qualsiasi tipo di abitazione, anche un tugurio): portano semplicemente, dopo un lungo viaggio, che a quei tempi non era una passeggiata, doni, e poi tornano indietro.

Quella apparizione, quell’Epifania ha cambiato per sempre la loro vita.