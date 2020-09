Scuola e università devono ripartire: puntiamo su comportamenti prudenti, disciplina, educazione

Esperti ed amministratori pubblici stanno trovando le norme concrete per il nuovo anno. Siano applicate con grande, grande realismo. L’obiettivo è ripartire. Ma non perché la scuola è un parcheggio mentre i genitori lavorano o l’università un parcheggio in attesa di trovare lavoro. Dobbiamo imparare a convivere col virus, che significa, molto banalmente e molto semplicemente, adottare, tutti e ciascuno, dei comportamenti prudenti. Comportamenti che richiedono disciplina e non ci sono eccezioni per ricchi e furbi. E se i comportamenti si basano anche sull'educazione, è su questa che bisogna investire.

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

C’è una notizia buona e una notizia cattiva, come nei film. La notizia buona è che la scuola (e l’università) riparte. La notizia cattiva, o, più esattamente, preoccupata, è che si riparte comunque con molte incognite.

Del resto ci muoviamo a tentoni da mesi. Da un lato, positivo, stiamo convivendo con questa realtà, riuscendo ad adattarci abbastanza velocemente. Dall’altro, più preoccupante, ancora non riusciamo a pianificare quegli investimenti, non solo in termini finanziari, ma culturali e sociali necessari per ripartire davvero.

Per questo allora la scuola, così come l’università, deve ripartire.

Perché, in fin dei conti, ci mette alla prova.