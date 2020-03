Tempo di azione, tempo di responsabilità

In questi tempi difficili e complessi, tutto il Paese sta dando una dimostrazione di sé che smentisce clamorosamente i luoghi comuni che ci siamo e che ci hanno costruiti addosso. I cittadini hanno colto che è l'ora dell'azione e della responsabilità, non così le forze politiche, almeno non nella misura necessaria. Che senso ha, adesso, lanciare l'ipotesi di un governo di "unità nazionale"?

(Foto ANSA/SIR)

“Ci sarà un tempo per tutto. Ma oggi è il tempo dell’azione, il tempo della responsabilità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio nel suo intervento alla Camera ed è veramente difficile dargli torto, quale che sia il giudizio su questo governo e su chi lo guida. Purtroppo ci stiamo sempre più rendendo conto di che cosa sia una pandemia. E stiamo anche constatando come la quasi totalità dei Paesi occidentali (e non solo) si sia ritrovata costretta ad adottare, spesso dopo aver proclamato con mal riposta fierezza la propria diversità, misure analoghe a quelle assunte dall’Italia.

Siamo stati, nostro malgrado, l’apripista.