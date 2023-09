Meloni e Von der Leyen a Lampedusa. Ma non ci sono esseri umani “illegali”

La presidente del Consiglio e la presidente della Commissione europea sono state domenica 17 settembre sull'isola pressata dai flussi migratori. Un omaggio alla solidarietà dei lampedusani, poi una conferenza stampa dove hanno dominato gli aspetti securitari, il "controllo delle frontiere" e il refrain delle migrazioni "illegali"

Meloni e Von der Leyen a Lampedusa (Foto Commissione Ue)

La visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, di domenica 17 settembre a Lampedusa, non può essere letta, come più di una parte politica ha fatto, in chiave elettorale. Non si tratta di stabilire se il governo italiano, e i partiti che lo sostengono, meritano più o meno voti a seconda di come affrontano le migrazioni. Si tratta di porsi dinanzi, con responsabilità ed efficacia, a un fenomeno migratorio “globale”, che ha origini remote per poi giungere sino alle porte dell’Italia e dell’Europa. Un fenomeno che vede protagonisti loro malgrado esseri umani in fuga da conflitti, fame, cambiamenti climatici, vecchi e nuovi colonialismi di cui i Paesi ricchi si sono resi e si rendono tuttora protagonisti. Questo è il volto delle migrazioni forzate odierne, di fronte alle quali parlare di “illegalità” suona quanto meno riduttivo.

Quello che c’è di illegale è certamente la tratta di esseri umani, che approfitta della tragica situazione per estorcere migliaia di euro per un “passaggio” su un barchino che non si sa se arriverà dalla Tunisia o dalla Libia fino alle coste italiane. Di illegale ci sono i campi di concentramento realizzati nei Paesi dell’Africa settentrionale, nella quale sono reclusi (e spesso trattati in maniera disumana) decine di migliaia di minori, donne e uomini provenienti – anzi in fuga – dai Paesi dell’Africa interna…

A ciò si aggiunga l’incapacità dei Paesi europei, e dei loro governi, di trovare un accordo che assicuri accoglienza a chi arriva, nel quadro della sicurezza di chi accoglie. La mancata riforma dell’Accordo di Dublino, i muri e i fili spinati eretti da diversi Paesi Ue, le lungaggini per approvare e rendere operativo il nuovo “Patto per la migrazione e l’asilo” mostrano la mancanza di volontà di dare una vera, solidale e lungimirante risposta alle pressioni migratorie. Considerando – e questo lo sanno tutti, o dovrebbero saperlo – che la vecchia Europa, che rischia di ridursi a una gigantesca casa di riposo per anziani, di giovani migranti ha assoluta necessità.

Sui migranti gli Stati europei procedono a ranghi sparsi e con regole ed esiti diversi, nella linea di due pesi e due misure. E anche di più. La giusta e doverosa accoglienza di milioni di ucraini precipitatisi nell’Europa comunitaria a causa della guerra lo sta dimostrare. Forse un ragazzino o una donna del Gambia, della Nigeria o della Siria sono esseri umani differenti dagli ucraini?

Qui si gioca la partita migratoria.