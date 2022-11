Odessa: dalla città inghiottita dal buio si guardano gli orrori di Kherson

Erano le 8 di mattina ieri quando un allarme aereo è risuonato per oltre 3 ore in tutta l'Ucraina. Gli attacchi sono diffusi su tutto il Paese. L’invito è a recarsi nei rifugi. Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Dnepropetrovsk, Poltava, Zhytomyr. Anche l’arcivescovo maggiore di Kiev Sviatoslav Shevchuk lancia un appello: “Esorto tutti a non trascurare le regole e i segnali di allerta aerea, a stare attenti, rimanere nei rifugi e a fare di tutto per salvare la vostra vita e quella dei vostri cari''. A causa dei bombardamenti, circa 10.000.000 gli ucraini rimasti senza elettricità. Anche parti della città di Odessa sono inghiottite nel buio

(Foto ANSA/SIR)

(da Odessa) “No light, no warm”. Sull’autobus che da Chisinau porta ad Odessa, Natalia, con un inglese stentato ma chiarissimo, descrive così la situazione nella più importante città portuale russa che si affaccia sul Mar Nero. È di ritorno da un viaggio di vacanza. “Era il mio compleanno e mi sono fatta un regalo”, confida sorridendo. È sola con i suoi due bambini. Il papa è rimasto a casa. Agli uomini non è consentito uscire. Natalia rappresenta quella normalità di vita che resiste. “Deve resistere a tutti i costi”, dice indicando i figli, “nonostante la guerra, gli allarmi, i missili, i blackout. Non è facile, anzi è difficilissimo. Ma lo dobbiamo fare”.

Ieri, erano le 8 di mattina quando un allarme aereo è risuonato per oltre 3 ore in tutta l’Ucraina. Il messaggio di allerta viaggia anche via telegram. Gli attacchi sono diffusi su tutto il paese. L’invito è a recarsi nei rifugi. Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, Chernihiv, Kirovohrad, Cherkasy, Vinnitsa e Zhytomyr. Anche l’arcivescovo maggiore di Kiev Sviatoslav Shevchuk lancia un appello. “Esorto tutti a non trascurare le regole e i segnali di allerta aerea, a stare attenti, rimanere nei rifugi e a fare di tutto per salvare la vostra vita e quella dei vostri cari”. Verso le 11 l’allarme è rientrato. Le autorità fanno sapere che la difesa aerea ucraina ha distrutto sei missili sul Mar Nero. Si contano i danni. A Odessa, le truppe russe hanno colpito un bersaglio, ferito un civile e danneggiato edifici. Come l’allarme rientra, la vita in città continua a scorrere normalmente. La gente cammina per le strade. Le mamme portano i bambini a passeggio, le signore escono dai negozi con i pacchi della spesa.

La guerra qui è così: ondeggia tra normalità e allerta, tra vita e morte.

Non fanno paura non solo le bombe. Gli attacchi russi mirano a colpire anche la vita quotidiana delle persone. È una strategia. Se vuoi distruggere un popolo non lo colpisci solo con i missili. Non lo fai morire solo sotto le macerie. Gli togli tutto. Acqua. Cibo. Luce. Riscaldamento. Colpisci le reti Internet e mobili, togliendo così ogni contatto con il resto del mondo. Sono circa 10.000.000 gli ucraini rimasti senza elettricità. Anche ad Odessa, alcune parti della città sono rimaste senza luce, senza web e rete mobile. In quei quartieri, la città è completamente inghiottita nel buio. Anche i semafori hanno smesso di funzionare per mancanza di elettricità. Padre Roman Krat è il portavoce del vescovo locale ammette di non avere molte informazioni ma “un attacco così massiccio sull’Ucraina molto probabilmente è legato alla liberazione della città di Kherson e alla necessità di Putin di far vedere ai russi che sono ancora forti e al grande palcoscenico mondiale del G20 che la partita è tutt’altro che finita”.