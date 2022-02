Strasburgo: l’altra città dietro la “capitale d’Europa”. Studenti, poveri, e un rosario in cattedrale

Quattro giorni di plenaria dell'Europarlamento. Poi, partiti deputati, assistenti, funzionari e giornalisti, la città alsaziana torna ai suoi residenti. Anziani a passeggio, molti studenti, biciclette. Turisti in cattedrale; in un angolino una donna che prega. I mendicanti indisturbati che trovano qualche mano tesa. Un'"altra Strasburgo", che comunque si definisce, orgogliosamente, "capitale d'Europa"

(Foto SIR)

Venerdì. Un venerdì di febbraio a Strasburgo quando, il giorno seguente la plenaria del Parlamento europeo (14-17 febbraio), gli strasburghesi si riappropriano della loro città. I due-tremila “pellegrini” che ogni mese, per quattro giorni, lasciano Bruxelles per recarsi nella sede ufficiale dell’Assemblea Ue, sono partiti. Deputati, assistenti, funzionari, giornalisti, autisti… invadono pacificamente la città alsaziana per quasi una settimana. Di giorno se ne stanno rinchiusi della sede del Parlamento, alla periferia nord-est della romantica città alsaziana; poi la sera si riversano negli innumerevoli ristoranti, alberghi, alloggi del centro, facendo la fortuna di tassisti, osti, albergatori, negozianti di ogni genere.

Il venerdì, invece, la città – con oltre 270mila abitanti, divisa tra Francia e Germania per storia, tradizioni, enogastronomia e dialetto – ritrova se stessa. Per le strade ci sono meno auto blu, mentre i numerosi studenti circolano chiassosi. Molte le biciclette, alcune con carrellino appresso per il trasporto a scuola dei figli. Anziani a passeggio lungo i canali o dalle parti del Barrage Vauban, gloria civica e militare di una città sempre contesa da re e imperatori stranieri. Al centro la splendida e ultramillenaria cattedrale gotica, contornata da abitazioni, come la Kammerzell, che dal ‘400 testimoniano una storia ricca di episodi bellici, di alto artigianato, di fede (cattolici, protestanti, ebrei, e ora numerosi musulmani). A due passi c’è rue Des Orfevres, nota per il tragico attentato del 2018 in seguito al quale persero la vita 5 persone, fra cui il giovane reporter italiano Antonio Megalizzi.