Naufragio nella Manica. Nichols e Welby, “la morte di tante vite umane è un tragico richiamo all’azione”

(Foto: ANSA/SIR)

Ci sono anche bambini e donne incinte tra le vittime dell’ultimo naufragio di migranti avvenuto ieri nel Canale della Manica. Una tragedia che spinge anche i leader religiosi ad esprimere dolore ma soprattutto a lanciare un appello ai responsabili dei rispettivi Paesi affinché vengano prese azioni decise per evitare che anche questo tratto di mare, tra Francia e Inghilterra, diventi un cimitero. “La terribile perdita di così tante vite umane nella Manica è un tragico richiamo all’azione”, afferma il card. Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster e primate della Chiesa cattolica inglese, in una dichiarazione al Sir sulla morte dei migranti a bordo di una imbarcazione, al largo di Calais. “Questa tragedia – dice il cardinale – illustra chiaramente sia la malvagità spietata dei trafficanti sia la disperazione di coloro che cercano di sfuggire alla povertà, ai conflitti o alle persecuzioni in cerca di una vita migliore. Ognuno è figlio di Dio, con dignità e valore innati. Una cooperazione internazionale mirata, vie sicure di migrazione e sforzi congiunti per combattere la povertà sono tutti necessari di fronte ad un flusso globale di un’umanità disperata”.

Anche l’arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, esprime sgomento. Sul Twitter scrive: “È stata una perdita di vite umane devastante. Ogni persona è figlio di Dio, preghiamo per tutti coloro che stanno soffrendo per questo terribile dolore oggi”. Anche Welby lancia un appello all’azione. “Abbiamo bisogno – osserva Welby in un tweet – di un sistema migliore basato su sicurezza, compassione, giustizia e cooperazione transfrontaliera. Così, non può andare avanti”. L’imbarcazione era carica di migranti ed era diretta nel Regno Unito quando è affondata al largo di Calais. Le autorità francesi avevano riferito di 31 morti. Ma ad oggi il numero delle vittime è ancora incerto.