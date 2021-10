Eye2021: politica, cultura, festa. Dai giovani idee per il futuro dell’Europa

L'Evento europeo dei giovani (European Youth Event) ha preso avvio in modalità online il 4 ottobre. Nei giorni 8 e 9 ottobre arriveranno invece nella città alsaziana fra i tre e i quattromila under30 per discutere su profilo e obiettivi dell'Europa unita. Workshop, stand, concerti e sessioni in emiciclo faranno da sfondo a una vivace occasione di dialogo tra le nuove generazioni di cittadini Ue

Alcune immagini dell'edizione 2018 dell'Eye e altre foto dei "lavori in corso" a Strasburgo

Lavori in corso a Strasburgo dove, venerdì 8 e sabato 9 ottobre, si svolgerà l’edizione 2021 dell’Evento europeo dei giovani. Presso la sede del Parlamento europeo sono attesi 3-4mila giovani, fra i 16 e i 30 anni, provenienti da tutta l’Unione e oltre per formulare idee e condividere le loro proposte sul futuro dell’Europa. Causa Covid, la manifestazione, che sarà certamente come nelle edizioni passate coloratissima e vivace, si svolgerà in modalità mista: parte in presenza e parte on line.

La torre dell’Euroassemblea viene dunque attrezzata in queste ore per accogliere i giovani – nel rispetto delle norme anti coronavirus – che prenderanno il posto degli eurodeputati, riuniti proprio qui a Strasburgo in sessione plenaria fino a giovedì 7 ottobre. Il fitto programma prevede attività e dibattiti con esperti, attivisti, influencer e responsabili politici su una vastissima gamma di argomenti: dai cambiamenti climatici al lavoro, dall’istruzione alla cultura, dai diritti umani al rapporto tra istituzioni comunitarie e cittadini. Eye2021, questo il nome dell’evento, ha per motto “Il futuro è nostro” ed è il momento decisivo del processo di consultazione dei giovani da parte del Parlamento europeo in relazione alla Conferenza sul futuro dell’Europa.

L’evento è in corso dal 4 ottobre online. Ai giovani partecipanti che stanno per arrivare in città saranno proposti workshop e attività sportive, stand da visitare; assisteranno anche a esibizioni artistiche. Alla cerimonia di apertura a Strasburgo saranno presenti alti rappresentanti del Parlamento europeo e delle autorità cittadine. L’Eye, spiegano all’Europarlamento, “mira a promuovere l’uguaglianza, l’inclusione e la sostenibilità, con un forte impegno a favore dell’accessibilità universale. Il nostro obiettivo è quello di rispondere alle esigenze di tutti i partecipanti e porre in atto azioni che rendano l’evento sostenibile e rispettoso dell’ambiente”.

Durante la settimana dell’Eye si stanno svolgendo diverse attività: “Alla scoperta del Parlamento europeo”, a cura dell’Unità visite e seminari del Parlamento europeo; corso di cucina internazionale; presentazione sul tema del multilinguismo a cura dei servizi di interpretazione e di traduzione del Parlamento europeo; “Come elaborare una proposta politica ben definita”, a cura del think tank International Youth; “Il nuovo programma Erasmus+”, a cura della rete degli studenti Erasmus.