Naufragi nel Mediterraneo: i doveri della politica, la profezia del “farsi prossimo”

La quotidiana tragedia degli annegamenti nel braccio di mare tra Libia e Italia chiama in causa i doveri degli Stati e dell'Unione europea. Se ne discuterà nuovamente a Bruxelles in sede di Europarlamento e di Consiglio europeo. Il governo italiano chiede - giustamente - aiuti agli altri Paesi dell'Unione. Ma l'emergenza migratoria, tornata d'attualità nonostante il Covid, chiama in causa anche la società civile e la stessa comunità cristiana

Lampedusa: migranti giunti in questi giorni attraverso il Mediterraneo, fra cui 500 minori (foto ANSA/SIR)