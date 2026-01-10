I giovani della diocesi di Roma dopo l’incontro con il Papa: “Ci ha tanto commosso, è stato come l’abbraccio di Gesù”

Dopo l’incontro con Papa Francesco nell’Aula Paolo VI, i giovani della diocesi di Roma raccontano l’emozione di sentirsi ascoltati e accolti. La solitudine, la ricerca di senso e la voglia di camminare insieme sono i temi emersi nei racconti dei partecipanti

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Dopo l’incontro con Papa Francesco nell’Aula Paolo VI, i giovani della diocesi di Roma tornano a casa rincuorati. Nelle parole di tutti, al termine del discorso di Prevost, c’è la gioia mista a commozione di sapere di non essere soli. Il tema della solitudine e dello smarrimento è stato portato all’attenzione del vescovo di Roma da Matteo, della Pastorale diocesana giovanile. “Mi ha abbracciato, mi ha ringraziato chiamandomi per nome” dice, con gli occhi che diventano lucidi. “Mi ha tanto commosso perché è stato come ricevere l’abbraccio di Gesù – dice –. In quell’abbraccio ho portato con me tutti i ragazzi di Roma, soprattutto quelli che sono più soli e che faticano a riconoscerlo”. L’incontro, riflette il giovane, “è stato il passo giusto in avanti nel momento giusto. Dopo il Giubileo inizia un nuovo capitolo, un nuovo cammino della nostra vita. Ripartiamo più carichi, mettendo Gesù al centro di tutto”.

Gli fanno eco le voci di altri ragazzi. Camilla, 22 anni, afferma: “Molti ragazzi oggi non hanno punti di riferimento – dichiara –, si sentono smarriti, vivono in solitudine. Dobbiamo invece essere sereni, perché quando Gesù è con noi non dobbiamo temere nulla”. Per Alessandro, 25enne della parrocchia Santa Silvia, sentire “dalla viva voce del Papa che noi giovani non siamo soli ha tutto un altro effetto, un altro peso. Lo percepiamo come una figura eterea, ma vederlo davanti a noi, mentre ci stringeva le mani, ci sorrideva e salutava, è stato bellissimo. È una testimonianza anche per chi non crede”. L’esortazione del Pontefice che Giacomo, 18 anni, porta scolpita nel cuore è “quella di cercare la bellezza nel mondo perché c’è. Ci insegna a guardare il mondo con occhi diversi” sottolinea. Il 23enne Stefano, invece, è rimasto colpito dall’invito “ad avere i santi come modelli, ad avere una vita santa e sana facendo del bene a chi ci è intorno. Mi impegnerò in questo senso”.