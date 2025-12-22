Approfondimenti
Leone XIV: “formazione integrale antidoto agli abusi”

Nella sua nuova lettera apostolica, Leone XIV esorta i preti ad uno "stile sinodale", chiedendo più collaborazione con i laici, perché il sacerdozio non è "una leadership esclusiva". "Vergogna per gli abusi", serve formazione integrale

“In questi ultimi decenni, la crisi della fiducia nella Chiesa suscitata dagli abusi commessi da membri del clero, che ci riempiono di vergogna e ci richiamano all’umiltà, ci ha reso ancora più consapevoli dell’urgenza di una formazione integrale che assicuri la crescita e la maturità umana dei candidati al presbiterato, insieme con una ricca e solida vita spirituale”. Lo scrive Leone XIV, nella lettera apostolica “Una fedeltà che genera futuro”, scritta in occasione del 60° anniversario dei decreti conciliari Optatam totius e Presbyterorum ordinis. “Tutti i presbiteri sono chiamati a curare sempre la propria formazione, per mantenere vivo
il dono di Dio ricevuto con il sacramento dell’Ordine”, l’appello del documento, in cui si sottolinea l’importanza della “fraternità presbiterale” e a “superare la tentazione dell’individualismo”: “nessun pastore esiste da solo” e “non può esistere un ministero slegato dalla comunione con Gesù Cristo e con il suo corpo, che e la Chiesa”. La fraternità sacerdotale, quindi, “va considerata come elemento costitutivo dell’identità dei ministri, non solo come un ideale o uno slogan, ma come un aspetto su cui impegnarsi con
rinnovato vigore”.

Seminario sia “scuola degli affetti”. Il tema della formazione, per il Papa, è centrale anche per far fronte al fenomeno di coloro che, dopo qualche anno o anche dopo decenni, abbandonano il ministero: “questa dolorosa realtà non è da interpretare solo in chiave giuridica, ma chiede di guardare con attenzione e compassione alla storia di questi fratelli e alle molteplici ragioni che hanno potuto condurli a una tale decisione. E la risposta da dare è anzitutto un rinnovato impegno formativo”. Di conseguenza, “il seminario, in qualunque modalità sia pensato, dovrebbe essere una scuola degli affetti”: di qui l’invito ai seminaristi a “un lavoro interiore sulle motivazioni che coinvolga tutti gli aspetti della vita”, perché “solo presbiteri e consacrati umanamente maturi e spiritualmente solidi possono assumere l’impegno del celibato e annunciare in modo credibile il Vangelo del Risorto”. No, allora, a “narcisismo ed egocentrismo”, perché “comunione, sinodalità e missione non si possono realizzare se, nel cuore dei sacerdoti, la tentazione dell’autoreferenzialità non cede il passo alla logica dell’ascolto e del servizio”.

Solidarietà tra parrocchie ricche e povere. “In parecchie nazioni e diocesi, non e ancora assicurata la necessaria previdenza per le malattie e l’anzianità”, denuncia il Papa, raccomandando la perequazione economica “tra quanti servono parrocchie povere e coloro che svolgono il ministero in comunità benestanti”. “La cura reciproca, in particolare l’attenzione verso i confratelli più soli e isolati, nonché quelli infermi e anziani, non può essere considerata meno importante di quella nei confronti del popolo che ci e affidato”, scrive Leone XIV, che stigmatizza le “derive della solitudine” ed esprime l’auspicio che “in tutte le Chiese locali possa nascere un rinnovato impegno a investire e promuovere forme possibili di vita comune”, nell’ottica di una Chiesa sinodale. “In un tempo di grandi fragilità, tutti i ministri ordinati sono chiamati a vivere la comunione tornando all’essenziale e facendosi prossimi alle persone, per custodire la speranza che prende volto nel servizio umile e concreto”, l’altra indicazione papale, insieme a quella di valorizzare il diaconato permanente.

Collaborazione tra preti e laici. “Il rapporto con il vescovo, la fraternita con gli altri presbiteri, il rapporto con i fedeli laici”, le tre coordinate dell’identità sacerdotale. “Anziché primeggiare o concentrare tutti i compiti in se stessi”, i preti “devono scoprire con senso di fede i carismi, sia umili che eccelsi, che sotto molteplici forme sono concessi ai laici”. In questo campo, per Leone XIV, “c’e ancora tanto da fare”: no, allora, al modello di sacerdozio come “una leadership esclusiva, che determina l’accentramento della vita pastorale e il carico di tutte le responsabilità affidate a lui solo, tendendo verso una conduzione sempre più collegiale, nella cooperazione tra i presbiteri, i diaconi e tutto il Popolo di Dio, in quel vicendevole arricchimento che e frutto della varietà dei carismi suscitati dallo Spirito Santo”.

Vigilare sull’esposizione mediatica. “Mentalità efficientista” e “quietismo” sono le due tentazioni opposte da cui i preti devono guardarsi i preti “nel nostro mondo contemporaneo, caratterizzato da ritmi incalzanti e dall’ansia di essere iperconnessi”. Nella lettera apostolica, Leone XIV mette in guardia inoltre da “ogni personalismo e ogni celebrazione di se stessi, nonostante l’esposizione pubblica cui talvolta il ruolo può obbligare”. In questo contesto, “l’esposizione mediatica, l’uso dei social network e di tutti gli strumenti oggi disponibili va sempre valutato sapientemente, assumendo come paradigma del discernimento quello del servizio all’evangelizzazione”. “In ogni situazione, i presbiteri sono chiamati a dare una risposta efficace, tramite la testimonianza di una vita sobria e casta, alla grande fame di relazioni autentiche e sincere che si riscontra nella società contemporanea”, l’altra indicazione di rotta per una “rinnovata Pentecoste vocazionale nella Chiesa”, perché “non c’è futuro senza la cura di tutte le vocazioni”.

