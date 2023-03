Camminando nel deserto della Quaresima

Prima o poi ognuno è chiamato ad attraversare il deserto, per decidere che cosa fare della propria vita. Che cosa comporta il cammino? Esso, che non è solo un luogo geografico, è il tempo vissuto in un spazio esistenziale dove ognuno è chiamato a misurarsi con ciò che è veramente importante nella propria vita. Liberi di tutto, si può giungere alla scelta di spogliazione di ciò che non è necessario, perché emerga quello che è veramente vitale per l’esistenza. In questo percorso altalenante, la Chiesa ci offre il tempo quaresimale, per riscoprirci creature nelle mani del Signore

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)