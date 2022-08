La forza del perdono

La crisi economica e sociale che stiamo vivendo, e che purtroppo non si annuncia a breve termine, esaspera sempre più forme di individualismo e di aggressività tra gli uomini. Crescono così gli odi, detti e non detti, i rancori, e sempre più si traducono in vendette. Invece il perdono è un gesto che richiede coraggio, forza, visione. Non significa semplicemente dimenticare l’ingiustizia, cancellare ciò che è stato. Significa ricucire lo spirito ferito, donare la possibilità di una unione più forte, più viva

La crisi economica e sociale che stiamo vivendo, e che purtroppo non si annuncia a breve termine, esaspera sempre più forme di individualismo e di aggressività tra gli uomini. Le preoccupazioni e le paure alimentano le tensioni sociali sui luoghi di lavoro, nelle famiglie, persino nei luoghi di divertimento. “Passioni tristi” dominano le cronache quotidiane di quest’estate. Crescono così gli odi, detti e non detti, i rancori, e sempre più si traducono in vendette. Ora, chi odia, chi si isola nel risentimento è qualcuno che non si sente amato, compreso, ascoltato. E questa spirale di negatività, se non interrotta, cresce su se stessa e contamina più di un virus, disarticolando il tessuto sociale.

San Francesco dovette sentire una lacerazione simile quando nell’epoca delle delle Crociate, in cui la Chiesa prometteva a chi ne prendeva parte l’indulgenza plenaria, chiese perdono per tutti nella chiesetta della Porziuncola: “Ti prego che tutti coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, ottengano ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe”. A queste parole, raccontano le fonti, il Signore gli si rivelò circondandolo con un fascio di luce. Era il segno che Francesco trasmise al Papa da cui ottenne l’autorizzazione alla grazia per chiunque visitasse la Porziuncola. Nacque così la giornata del perdono di Assisi, che nel tempo si sarebbe estesa a tutte le parrocchie cristiane.

Non è un segno di debolezza e di viltà, il perdono.