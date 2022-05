Pentecoste: Martinez, fare l’esperienza dell’unzione dello Spirito

Pentecoste è alle porte! Una rinnovata effusione dello Spirito attende tutti i credenti: non c’è spazio per l’inerzia, per la sfiducia, per i rimpianti. Colui che fa “nuove tutte le cose” attende solo di essere invocato! C’è un impressionante bisogno di Spirito Santo: manca come l’aria il Suo soffio rigenerante, il Suo amore risanante, la Sua potenza liberante. Il Rinnovamento nello Spirito si pone umilmente dinanzi al kairós della Pentecoste che viene, per “rimettere nel cuore” (ricordare) la propria vocazione e missione, nel Giubileo d’Oro che sta celebrando. Sono passati 50 anni è la sfida rimane sempre la stessa: che Gesù sia il Signore e il Salvatore di tutti e che la sua Chiesa sia ancora strumento di misericordia e causa di gioia per molti e molti altri ancora.

(Foto Rns)

Pentecoste è alle porte! Una rinnovata effusione dello Spirito attende tutti i credenti: non c’è spazio per l’inerzia, per la sfiducia, per i rimpianti. Colui che fa “nuove tutte le cose” attende solo di essere invocato! C’è un impressionante bisogno di Spirito Santo: manca come l’aria il Suo soffio rigenerante, il Suo amore risanante, la Sua potenza liberante.

L’umanità, la Chiesa, la storia hanno davvero bisogno di Lui! La Pentecoste che viene è una meravigliosa chance per rimettere in moto le energie sopite, per ridestare gli animi asfissiati da mille paure, per riaffermare il valore delle comunità disertate, penalizzate e stordite dai morsi della pandemia e della crisi economica.

Il Rinnovamento nello Spirito si pone umilmente dinanzi al kairós della Pentecoste che viene, per “rimettere nel cuore” (ricordare) la propria vocazione e missione, nel Giubileo d’Oro che sta celebrando. Sono passati 50 anni è la sfida rimane sempre la stessa: che Gesù sia il Signore e il Salvatore di tutti e che la sua Chiesa sia ancora strumento di misericordia e causa di gioia per molti e molti altri ancora.

Con queste premesse, giunge la 44^ Convocazione Nazionale “giubilare” dei 1.600 Cenacoli, Gruppi, Comunità che sono in Italia e nelle missioni presenti nel mondo. Un programma speciale caratterizzerà questo evento, tradizionalmente vissuto alla Fiera di Rimini, come grande “evento di popolo”, ripensato quest’anno su base locale e regionale.

Uno il desiderio: fare l’esperienza dell’unzione dello Spirito, così da risentire la grazia di tornare a stare insieme, di celebrare insieme, di fare fraternità, per accogliere nuovi impulsi carismatici. L’effusione dello Spirito Santo sempre spalanca le “due porte” della Pentecoste: il Cenacolo e la Piazza, per pregare ed evangelizzare, per vivere come discepoli – missionari un nuovo risveglio spirituale, una rinnovata comunione fraterna ed ecclesiale.

È Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia!

“Giubileo di ringraziamento”, per i nostri 50 anni di storia sacra. Ogni Regione, in “stile sinodale”, avrà modo di esprimere la bellezza del Rinnovamento nello Spirito ricordando e attualizzando quanto lo Spirito ci ha concesso di vivere e ancora ci concede: così avverrà domenica 29, in 34 sedi regionali.

“Giubileo di testimonianza”, perché ogni fratello e sorella è chiamato a lasciarsi guidare dallo Spirito, a uscire dalle secche spirituali che la pandemia ha determinato e a ridare slancio e perseveranza alla vita nuova personale e comunitaria: così avverrà con la “Festa comunitaria dell’appartenenza a Gesù”, sabato 28, vigilia del grande evento, in ogni realtà locale, per riaffermare il valore del “corpo unito”, che si muove in un “cammino unitario” nella diversità di carismi, servizi e ministeri.

Venerdì 27, una speciale Veglia Mariana – il solo evento trasmesso in diretta streaming – nel giorno in cui ha inizio la Novena di Pentecoste, ci permetterà di entrare e di rimanere nel Cenacolo con Maria: così sarà nel giardino della Sede Nazionale del RnS!

È possibile prendere parte a questi eventi e saperne di più, consultando il sito web del Movimento: rinnovamento.org.

È ancora tempo di Rinnovamento, perché è sempre il tempo dello Spirito!

(*) presidente “Rinnovamento nello Spirito Santo”