San Giuseppe: l’allenatore capace di lasciare il testimone

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

La figura di San Giuseppe può insegnare tanto, tantissimo all’umanità e in particolare alle famiglie di oggi. Nell’anno dedicato al padre terreno di Cristo, un libro dal titolo “San Giuseppe. Accogliere, custodire e nutrire” (San Paolo), scritto da don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le vocazioni della diocesi di Roma, tocca le corde della educazione dei figli, della crisi della figura paterna e del rapporto fra le persone. In libreria dal 10 giugno, il volume è stato presentato in modalità on line da Gigi De Palo, portavoce del Forum delle Associazioni delle famiglie, in dialogo con l’autore, e Andrea Monda, direttore dell’Osservatorio romano. “L’occasione dell’anno dedicato a San Giuseppe ha dato il ‘la’ alla volontà di scrivere il libro – dice don Fabio –. Che bisogno c’era? Abbiamo un esercito di giovani che non hanno avuto un punto di riferimento, un padre che potesse fare da sponda”. Della crisi della figura paterna si parla da anni e si dibatte su ciò che dovrebbe significare oggi essere genitore. “L’opera di Dio va accolta, in noi e negli altri va difesa protetta dalle fragilità – continua l’autore –. L’opera di Dio va nutrita in ognuno di noi. Le persone sono belle. Sono brutte solo quando non hanno nutrito la loro bellezza oppure non l’hanno accolta. Giuseppe che sparisce è il fine ultimo dell’educazione: lasciare il figlio dandogli l’autonomia”. Anche vedere che Maria avesse in grembo qualcosa di grande gli ha portato gioia. Questo accade a tutti coloro che non soffrono l’invidia e ai padri che gioiscono dei successi dei figli: “Giuseppe accoglie e vive una cosa grande – spiega don Fabio –. È difficile accettare la gioia negli altri ma lui lo fa”. Del resto “Il Vangelo di Matteo inizia con una genealogia per spiegare che Giuseppe è discendente di Davide. È chiaro che gli sarebbe potuta succedere una cosa del genere. Il problema è aprirsi o no alla vita? Spesso siamo rassegnati a crederci la sola cosa contorta.

Il problema della mediocrità è una scorciatoia, tutti siamo chiamati al sublime.

Non so se Giuseppe si fosse organizzato una vita mediocre. Ma se uno non campa per un di più fa una vita grigia”.

L’autore ricorda come per tutte le persone i padri sono sempre due: uno terreno e uno celeste. “Il passare da uno all’altro – osserva – è lo sbocciare della nostra apertura verso il cielo”. Di qui il rapporto fra l’ordinario e lo straordinario, visto che, commenta, “Senza l’ordinario non c’è lo straordinario. Se tutti i giorni si mangia come se fosse domenica sparirebbe la domenica. Abbiamo bisogno di cose ordinarie dove può irrompere lo straordinario”.