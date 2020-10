Arte sacra. Un Volto Santo. E unico

Domenica 25 ottobre si è svolto, in modalità online per il rispetto delle regole anti Covid-19, il convegno per la presentazione degli atti relativi al primo meeting sul Volto Santo di Vallecupa (Ri), avvenuto l’8 settembre 2018. Opera di metà sedicesimo secolo, probabile derivazione da quello custodito nella chiesa di San Martino a Lucca, inserito in una singolare croce Algiz, vale a dire legata alla cultura runica in un contesto rituale e sacrale di grande singolarità. Ma questi affreschi così importanti dal punto di vista interdisciplinare, comprendenti anche sibille e profeti, versano in uno stato critico. Urge almeno un immediato intervento di salvaguardia per impedire la perdita di quello che rimane

Domenica 25 ottobre si è svolto, in modalità online per il rispetto delle regole anti Covid-19, il convegno per la presentazione degli atti relativi al primo meeting sul Volto Santo di Vallecupa (Ri), avvenuto l’8 settembre 2018. Opera di metà sedicesimo secolo, probabile derivazione da quello custodito nella chiesa di San Martino a Lucca, inserito in una singolare croce Algiz, vale a dire legata alla cultura runica in un contesto rituale e sacrale di grande singolarità. Un affresco comprendente anche sibille e profeti ed altre figure che andrebbero studiate alla luce di queste singolarità, se non che, come ha detto la conduttrice dell’incontro, Maria Grazia Di Mario, direttrice della biblioteca Angelo Di Mario – che con l’Associazione culturale Vallecupola è stata alla base dell’iniziativa -, questi affreschi, così importanti dal punto di vista interdisciplinare, versano in uno stato critico.

Di Mario ha ricordato che l’affresco è stato fortunatamente inserito nei finanziamenti per il restauro dopo i danni inferti dal sisma di tre anni fa per l’interessamento del vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, ma che, per l’arrivo della stagione invernale, urge almeno un immediato intervento di salvaguardia per impedire la perdita di quello che rimane. Anche perché, come ha ricordato Giuliano Picchi, neo presidente della locale Università Agraria, sono ormai 3 anni che la chiesa è chiusa. La messa in sicurezza di un’opera così importante e singolare è stata invocata anche da Ileana Tozzi, membro della commissione diocesana di Rieti per l’arte sacra, anche perché la pellicola pittorica si sta sfaldando.